В Грузии задержали гражданина Турции, подозреваемого в причастности к расстрелу российского пилота Олега Пешкова в Сирии в 2015-м году. Об этом сообщает телеканала Рустави-2 со ссылкой на заявление МВД. Сейчас задержанный по подозрению в совершении ряда преступлений в Турции Серкан Куртулуш находится в тюрьме города Кутаиси.

Российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем осенью 2015-го года. Оба пилота катапультировались. Штурману тогда удалось спастись, а командира Олега Пешкова расстреляли с земли.