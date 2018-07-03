В Грузии задержали гражданина Турции, подозреваемого в причастности к расстрелу российского пилота
В Грузии задержали гражданина Турции, подозреваемого в причастности к расстрелу российского пилота Олега Пешкова в Сирии в 2015-м году. Об этом сообщает телеканала Рустави-2 со ссылкой на заявление МВД. Сейчас задержанный по подозрению в совершении ряда преступлений в Турции Серкан Куртулуш находится в тюрьме города Кутаиси.
Российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем осенью 2015-го года. Оба пилота катапультировались. Штурману тогда удалось спастись, а командира Олега Пешкова расстреляли с земли.
Комментарии3
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agamasat 03 июля 2018 | 21:38
А арестовать всех пилотов и штурманов, бомбивших Грузию, слабо?!
sharko_2 03 июля 2018 | 21:39
Вот интересно: выписан международный ордер на арест злодея или грузины решили лизнуть руку владимвладимировича?
estamp 03 июля 2018 | 21:59
sharko_2: Зачем? Реджепа Эрдогановича.