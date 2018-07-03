Европейский совет поддержал инициативу о размещении 10-ти тысяч пограничников на внешних границах ЕС
Это планируется сделать к 2020-му году, — сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На такие меры решено пойти в рамках борьбы с миграционным кризисом.
Комментарии5
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kryimsdiiick 03 июля 2018 | 21:38
Пока будут чесаться, московские танки опять будут колесить по Праге и Будапешту
piterjanis 03 июля 2018 | 21:44
kryimsdiiick: копай схрон
serhio_25__ 03 июля 2018 | 21:56
kryimsdiiick: Погранцы нужны для остановки нелегалов, например укров.
len56 03 июля 2018 | 22:01
муслимов уже не остановить,они обнаглели.
ползут,как крысы. своего ничего создать не могут,паразитируют на чужом. ТВАРИ.
serhio_25__ 03 июля 2018 | 22:03
len56: Ты не разрушай светские государства ближнего востока и муслимов не будет. На кой вы Сирию разрушаете? На кой проводили арабские вёсна?