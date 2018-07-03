Оператор «Натали Турс», оюъявивший об отмене ряда чартерных рейсов, задолжал партнерам десятки миллионов долларов
Так утверждает источник агентства ТАСС. По сведениям газеты «Коммерсантъ», долг составляет около миллиона долларов.
Сегодня стали появляться сообщения о проблемах с заселением клиентов компании в отели в разных странах, в том числе в Турции и на Кубе.
Комментарии4
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lenin3 03 июля 2018 | 21:39
Не задолжал,а спи...л...
satttana_perrrkele 03 июля 2018 | 21:44
во всем есть что-то хорошее.
обвал дебильных агенств для дебилов хорош хоть тем, что реХламы (а она очень нудная у них) станет меньше.
Меньше рехламы - меньше бабла пропагандонам, больше повторов (" отры ваш-ш-каааа") - выше раздражение.
Так и прорвёт
fikus74 03 июля 2018 | 21:48
«Натали Турс»
Основание 1992
Основатели Владимир Воробьёв
Расположение Россия: Москва
Ключевые фигуры Владимир Воробьёв (президент)
Отрасль Туристический бизнес
Оборот ▲ $850 млн (2014 год)
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где деньги вовка?
efilika 03 июля 2018 | 22:03
DSBW ушел, Polar ушел. Страховые пойдут вслед за ними? ТА тоже тряхнет? Может стоит задуматься в ком причина всех этих банкротств?