Оператор «Натали Турс», оюъявивший об отмене ряда чартерных рейсов, задолжал партнерам десятки миллионов долларов

Так утверждает источник агентства ТАСС. По сведениям газеты «Коммерсантъ», долг составляет около миллиона долларов.



Сегодня стали появляться сообщения о проблемах с заселением клиентов компании в отели в разных странах, в том числе в Турции и на Кубе.