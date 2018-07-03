В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые примет участие трансгендер

На звание самой красивой девушки планеты будет претендовать испанка Анхела Понсе. 26-летняя девушка завоевала титул «Мисс Испания», опередив более 20-ти конкуренток. В своем Инстаграме Анхела Понсе написала, что представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» было ее мечтой.