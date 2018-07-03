В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые примет участие трансгендер
На звание самой красивой девушки планеты будет претендовать испанка Анхела Понсе. 26-летняя девушка завоевала титул «Мисс Испания», опередив более 20-ти конкуренток. В своем Инстаграме Анхела Понсе написала, что представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» было ее мечтой.
Комментарии7
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balamuto 03 июля 2018 | 21:08
Христианский тупик человечества.
ostapbey 03 июля 2018 | 21:13
balamuto: а ведь и Юлия Тихонова смогла бы и там не хуже.
И даже..
vasyakirin 03 июля 2018 | 21:13
balamuto: Христос-трансгендер?
stebinmaku 03 июля 2018 | 21:18
vasyakirin
Он трансцендентгендер..
augustin13 03 июля 2018 | 21:18
И непременно победит.. Этот мир сошел с ума))
sg90 03 июля 2018 | 21:26
Проводили бы отдельно "Пидар мира". На хрена среди людей то?
nestor199 03 июля 2018 | 21:29
А давайте рассмотрим возможность участия в этом конкурсе резиновой "женщине".