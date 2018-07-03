Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 11-го июля прибудет с визитом в Москву
Он собирается провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина. Источник агентства РИА Новости сказал, что Нетаньяху пригласили на финал Чемпионата мира по футболу.
Комментарии6
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sasass 03 июля 2018 | 21:18
Нетаньяху зря никогда не ездил в Москву - опять назревает , что сногсшибательное на Ближнем Востоке ....
arye_11 03 июля 2018 | 21:25
sasass:
Кровь, смерть и убийства на БВ никогда чем-то "сногсшибательным" не были.
Скорее, рядовые события.
Сирийская бойня переместилась на юго-запад, непосредственно к границам Израиля. Сирийская армия и российские самолеты .
Сотни убитых, 150 тысяч беженцев только этой недели.
Иордания их принимать отказалась, в Израиль им дороги нет. Гумпомощь - да. доступ на территорию Израиля - нет
Вот и ищут лихорадочно пути разрешения проблемы новых беженцев
viktor20123 03 июля 2018 | 21:35
sasass:
Москва не признает Иерусалим столицей Израиля.
Не Иерусалим, а Тель-Авив!
ushkujnik 03 июля 2018 | 21:32
"Скажи мне, кто твой друг..." (с)
Похоже, россиянский-то нацлидер совсем объиудеился, носит по вечерам кипу, и, даже, голос Мордюковой: "тайно ходит в синагогу!.." Дожили, блин, православные...
" То-то радости пустомелям!
Темноты своей не стыжусь!
Не могу я быть иудеем!
Даже в путины не гожусь!
Но от вечного бегства в мыле,
Неустройством земным томим,
Вижу: что-то неладно в мире,
Хорошо-бы заняться им..." почти (с)
plantagenista 03 июля 2018 | 22:05
ushkujnik: Время черносотенного говна прошло
fresh_breeze 03 июля 2018 | 21:53
В последние месяцы многие недоумевают: где израильский премьер проводит больше времени, у себя в Израиле или в Москве? 8)