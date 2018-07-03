Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 11-го июля прибудет с визитом в Москву

Он собирается провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина. Источник агентства РИА Новости сказал, что Нетаньяху пригласили на финал Чемпионата мира по футболу.