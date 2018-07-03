Премьер Дмитрий Медведев уволил куратора электронного правительства в Минкомсвязи. Как говорится на сайте кабмина, заместитель министра цифрового развития Алексей Козырев уходит по собственному желанию. Как рассказал источник газеты «Ведомости», после смены министра связи у Козырева были ожидания карьерного роста, которые не оправдались, и он решил развиваться за пределами министерства, но по-прежнему в сфере цифровой экономики.