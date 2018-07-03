Медведев уволил куратора электронного правительства в Минкомсвязи
Премьер Дмитрий Медведев уволил куратора электронного правительства в Минкомсвязи. Как говорится на сайте кабмина, заместитель министра цифрового развития Алексей Козырев уходит по собственному желанию. Как рассказал источник газеты «Ведомости», после смены министра связи у Козырева были ожидания карьерного роста, которые не оправдались, и он решил развиваться за пределами министерства, но по-прежнему в сфере цифровой экономики.
Комментарии4
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vasyakirin 03 июля 2018 | 21:07
Давайте оставим какое то одно правительство, по мне лучше электронное без куратора...
sasass 03 июля 2018 | 21:14
Зачем в пещерному правительству электронное кураторство ....
rusof_ob 03 июля 2018 | 21:20
Еще один устал и уходит, какой- то хилый генофонд у вяликой дяржавы.
gvs 03 июля 2018 | 21:28
Куратора электронного правительства уволили за несвоевременное техобслуживание электронного премьер министра (несвоевременная смазка) ))))