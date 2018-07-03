В Ульяновской области возбуждено уголовное дело из-за изображения губернатора в образе Гитлера

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Расследование идет по статье об оскорблении представителя власти.

В начале мая ульяновские коммунисты организовали акции против переименования площади Ленина в центре города в Соборную площадь. Организаторы акции выставили на улице плакат с изображением Сергея Морозова, которому подрисовали усы как у Гитлера. Надпись на плакате гласила: «Переименовал площадь Ленина в Ульяновске. Гитлер не смог, губернатор Морозов смог?».