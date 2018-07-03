В Ульяновской области возбуждено уголовное дело из-за изображения губернатора в образе Гитлера
Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Расследование идет по статье об оскорблении представителя власти.
В начале мая ульяновские коммунисты организовали акции против переименования площади Ленина в центре города в Соборную площадь. Организаторы акции выставили на улице плакат с изображением Сергея Морозова, которому подрисовали усы как у Гитлера. Надпись на плакате гласила: «Переименовал площадь Ленина в Ульяновске. Гитлер не смог, губернатор Морозов смог?».
Комментарии11
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danko1 03 июля 2018 | 21:08
А в чем преступление, если власть п отношению к народу ведет себя хуже, чем фашисты на оккупированной территории.
Путин вообще методы Гитлера и Геббельса нахваливает, а с усиками будет вылитый Гитлер.
bonhoeffer 03 июля 2018 | 21:27
danko1:
//Путин вообще методы Гитлера и Геббельса нахваливает...//
Видимо коммунисты своим поступком глубоко оскорбили Путина, подрисовав усы учителя какому-то Морозову.
sasass 03 июля 2018 | 21:09
Если похож ,то зачем уголовное дело - он же не виноват....
malanoff 03 июля 2018 | 22:01
sasass: Свободу губернатору Ульяновской области. Вон Пескова за усы не сажают , или скоро будут ?
askol2016 03 июля 2018 | 21:15
Это не оскорбление, это - ОПРЕДЕЛЕНИЕ власти.
amrigo 03 июля 2018 | 21:21
в России православный фашизм, поэтому скоро все площади будут с церковными названиями.
benin_papa__ 03 июля 2018 | 21:33
amrigo:
Православный чекизм, точнее.
Фашизм, хочу напомнить, исповедует идеи национального самосознания, социального дарвинизма, науку евгенику и распределение общественных благ в соответствие с принципом "каждому своё".
Абсолютно ничего общего с принципами устройства государства РФ.
malanoff 03 июля 2018 | 22:04
amrigo: "коро все площади будут с церковными названиями."
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Пасхальное яичко тпрру...
delovoy_podolsk 03 июля 2018 | 21:34
Национальный социализм - был в Германии, при Гитлере
Интернациональный социализм - был в СССР, при Сталине
Православный социализм по всем видимым параметрам строится сейчас при Путине.
В первых двух случаях присутствовали - концлагеря, репрессии, пытки, стукачество, закрытые границы, режим с нарушением прав человека, вплоть до собственной же Конституции. Поэтому всех этих "строителей" социализма вполне логично приравнять друг к другу. Другое дело, что им это очень не нравится. Но что поделаешь, неча на зеркало пинять, коли рожа крива.
student_ru_ru 03 июля 2018 | 21:35
А кто такой губернатор и почему его нельзя изобразить Гитлером? Вот даже Путина можно. А его нельзя? Он почуйствовал себя выше Путина:? Владимир Владимирович. свет наш солнышко, челом вам бью и докладываю, что вы очень хороший, а вот бояре ваши распоясались.
fikus74 03 июля 2018 | 21:39
опять эффект стрейзанд, в интернете это всё есть. дебильный закон Статья 319. Оскорбление представителя власти и дебилы сами власть.