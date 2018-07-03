«Внешэкономбанк» рассчитывает получить от государства триллион рублей на финансирование проектов президента

«Внешэкономбанк» рассчитывает в ближайшие 5 лет получить от государства триллион рублей на финансирование проектов президента. Об этом сообщают источники Блумберг. Агентство напоминает, что ВЭБ уже получил от государства значительную финансовую помощь.