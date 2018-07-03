«Внешэкономбанк» рассчитывает получить от государства триллион рублей на финансирование проектов президента
«Внешэкономбанк» рассчитывает в ближайшие 5 лет получить от государства триллион рублей на финансирование проектов президента. Об этом сообщают источники Блумберг. Агентство напоминает, что ВЭБ уже получил от государства значительную финансовую помощь.
Комментарии19
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gregor 03 июля 2018 | 21:09
«Внешэкономбанк» рассчитывает получить от государства триллион рублей на финансирование проектов президента
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Лично я согласен , что бы дали 10 триллионов ....
Жалко что ли ?
danko1 03 июля 2018 | 21:18
gregor: Сколько не ай большую часть на виолончели уведут.
ura_123 03 июля 2018 | 21:18
gregor: В чего их жалеть то,не пенсионерам же отдавать?
lenin3 03 июля 2018 | 21:30
ura_123: триллиончика как раз хватило бы,чтоб не поднимать пенсионный возраст...
ura_123 03 июля 2018 | 21:52
lenin3: Ладно,не было бы денег... Денег в этой стране завались,но расходуются хрен знает на что,либо хранятся в кетайских ценных бумагах,вкладываются в домики для уточек и другую мудатню тешущие самолюбие этих упырей.
osj99 03 июля 2018 | 21:56
lenin3: тимченко последний самолёт продаёт, а вы про какую-то голытьбу беспокоитесь
vasyakirin 03 июля 2018 | 21:11
Государство денег конечно напечатает и даже в доллары через ВЭБ конвертирует, а население очередной раз не купит пожрать из за инфляции...
sim202_ 03 июля 2018 | 21:14
Даешь новые виолончели!!!
prishvin 03 июля 2018 | 21:15
Заживём, бля...
ura_123 03 июля 2018 | 21:16
Вроде как Тимакова туда собирается?
А вообще интересно,как это банк,Внешэкономбанк собирается реализовывать "проекты" этого президента? Банкиры те же ростовщики.. И какие проекты,от мая 2012 года?
lager23 03 июля 2018 | 21:29
Рученки Володи постоянно продолжают тянуться к моим карманам.... у него это на уровне подсознательного инстинкта!
ВУТИН ПОР, вор путин!
fikus74 03 июля 2018 | 21:29
а мне пожалуйста 3 триллиона, я тоже буду финансировать проекты президента
v_bnd 03 июля 2018 | 21:45
fikus74: А у тебя совесть есть ? :)
student_ru_ru 03 июля 2018 | 21:29
Обнищал банк.
lapin100 03 июля 2018 | 21:32
А кто-то, не помню точно кто, говорил, что денег нет!
tks 03 июля 2018 | 21:34
Всемирно известное "отличное" качество "топ-менеджемента" ВЭБа (которое доказывается дипломами MBA) а также потрясающее основы и анналы качество проектов - всё это залог достойного освоения этого и многого другого бабла!!
sparky 03 июля 2018 | 21:47
Зачем ВЭБ называют банком? Это же просто контора для растраты.
kaputvsemu 03 июля 2018 | 21:56
Внешэкономбанк реализует проекты президента по выводу бюджета РФ за пределы родины.
alexey65 03 июля 2018 | 21:57
Какое выгодное дело - финансировать проекты президента!