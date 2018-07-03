Сборный Англии и Колумбии начинают разыгрывать последнюю путевку в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Встреча проходит на московском стадионе «Спартак». Перед началом матча несколько сотен колумбийских болельщиков маршем с национальными песнями и кричалками прошли до арены от станции метро «Спартак». Болельщики скандировали «Давай, Колумбия! Этой ночью мы должны победить!».
Комментарии6
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drgonish 03 июля 2018 | 21:25
[Сборный Англии и Колумбии начинают разыгрывать]
Какой слог!
А разве англичане не байкотировали ЧМ в России?
Или под шумок можно и "под Путина прогнуться"?
sg90 03 июля 2018 | 21:29
Вышибить англов пинком под зад. А то российские болельщики устали сдерживаться.. Лживые вонючие ублюдки. ДАвай, Колумбия! Мочи пидаров!!!
polikarpich 03 июля 2018 | 21:34
sg90: Не сдерживайся. Дуй себе в штаны.
koleg197 03 июля 2018 | 21:58
polikarpich: опытный ты
koleg197 03 июля 2018 | 22:01
напоить их боярышником с новичком
sasha2011 03 июля 2018 | 22:05
Видимо, вся земля российская пропитана особым духом.
Во многих матчах ЧМ-2018 результат игры определяют судьи, а не мастерство команд.
А почему арбитры так судят - вопрос!
Так же и в этом первом тайме. Судь1 из Нью-Джерси явно не на высоте.