Сборный Англии и Колумбии начинают разыгрывать последнюю путевку в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу

Встреча проходит на московском стадионе «Спартак». Перед началом матча несколько сотен колумбийских болельщиков маршем с национальными песнями и кричалками прошли до арены от станции метро «Спартак». Болельщики скандировали «Давай, Колумбия! Этой ночью мы должны победить!».