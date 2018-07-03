Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей ведущую ЮТьюб-канала «Навальнй.Лайв» Елену Малаховскую

Об этом она сама сообщила в Твиттере. Малаховскую задержали в середине мая у подъезда ее дома. Ведущую обвинили в призывах к участию в несогласованной акции «Он нам не царь», которая прошла 5-го мая. В тот день Малаховская вела прямой эфир, посвященный митингам в разных городах.