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20:32, 03 июля 2018

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей ведущую ЮТьюб-канала «Навальнй.Лайв» Елену Малаховскую

Об этом она сама сообщила в Твиттере. Малаховскую задержали в середине мая у подъезда ее дома. Ведущую обвинили в призывах к участию в несогласованной акции «Он нам не царь», которая прошла 5-го мая. В тот день Малаховская вела прямой эфир, посвященный митингам в разных городах.

Комментарии

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ed10075 03 июля 2018 | 20:43

Вести прямой эфир и призывать - совсем не одно и тоже. Власть решила всез замести под одну гребенку, всех наказать, застращать?

ignachio 03 июля 2018 | 20:51

Дальше как всегда - апелляция, кассация, ЕСПЧ, другого пути нет.

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