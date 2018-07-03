Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей ведущую ЮТьюб-канала «Навальнй.Лайв» Елену Малаховскую
Об этом она сама сообщила в Твиттере. Малаховскую задержали в середине мая у подъезда ее дома. Ведущую обвинили в призывах к участию в несогласованной акции «Он нам не царь», которая прошла 5-го мая. В тот день Малаховская вела прямой эфир, посвященный митингам в разных городах.
Комментарии2
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ed10075 03 июля 2018 | 20:43
Вести прямой эфир и призывать - совсем не одно и тоже. Власть решила всез замести под одну гребенку, всех наказать, застращать?
ignachio 03 июля 2018 | 20:51
Дальше как всегда - апелляция, кассация, ЕСПЧ, другого пути нет.