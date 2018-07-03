Дмитрий Медведев уволил главу Росприроднадзора
Премьер Дмитрий Медведев уволил главу Росприроднадзора. О том, что Артем Сидоров покидает свой пост, говорится на сайте правительства. Там утверждается, что Сидоров уходит по собственному желанию.
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Премьер Дмитрий Медведев уволил главу Росприроднадзора. О том, что Артем Сидоров покидает свой пост, говорится на сайте правительства. Там утверждается, что Сидоров уходит по собственному желанию.
Комментарии2
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putin_itogy 03 июля 2018 | 20:47
Чекиста, поставят.
Готовятся к военному положению.
И, к войне.
vasyakirin 03 июля 2018 | 20:49
putin_itogy: просто упразднят...
И высокотехнологичные костры освободят свалки от мусора....