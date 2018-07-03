Госдума одобрила в первом чтении поправки о пожизненном наказании для педофилов
В документе прописаны новые виды отягчающих обстоятельств. Так, суд сможет назначать более серьезное наказание, если преступление совершит человек, который живет вместе с детьми — например, один из родителей или опекунов. Отдельно вводится ответственность за использование интернета за принуждение детей к действиям сексуального характера. По словам одного из авторов законопроекта, Ирины Яровой, наказание предусмотрено, в том числе, для тех, кто распространяет порнографию среди детей через соцсети.
Комментарии2
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sagen 03 июля 2018 | 20:47
Заставят теперь пожизненно грести на галерах.
nordman_berlin 03 июля 2018 | 20:52
о вовремя, уже и "педофил" первый созрел (Дмитриев, общество "Меморивл, Карелия"), Госдура хорошо помогает карателям. Надо еще внести одну поправку: если педофил состоит в Едросии- ему строгий выговор в устной форме и штраф