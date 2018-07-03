Госдума одобрила в первом чтении поправки о пожизненном наказании для педофилов

В документе прописаны новые виды отягчающих обстоятельств. Так, суд сможет назначать более серьезное наказание, если преступление совершит человек, который живет вместе с детьми — например, один из родителей или опекунов. Отдельно вводится ответственность за использование интернета за принуждение детей к действиям сексуального характера. По словам одного из авторов законопроекта, Ирины Яровой, наказание предусмотрено, в том числе, для тех, кто распространяет порнографию среди детей через соцсети.