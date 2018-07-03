ФСБ, как выяснилось, 3 года следила за подозреваемой в шпионаже Кариной Цуркан
Во всяком случае, так утверждают источники РБК. По словам собеседников издания, основные доказательства Федеральная служба безопасности получила именно в ходе прослушки.
Топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан арестовали в середине июня по подозрению в шпионаже в пользу Румынии. Сама она считает, что дело возбудили для того, чтобы сместить ее с должности. На днях совет директоров «Интер РАО» прекратил полномочия Карины Цуркан.
Комментарии2
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putin_itogy 03 июля 2018 | 20:45
Чекисты в Раше следят ЗА ВСЕМИ, с самого рождения,
и до смерти.
С молодых ногтей, как попасть "в разработку", к чекистам -
Чуть ты отклоняешься от генеральной линии - "плебс, быдло, ватник",
и на тебя падёт поклёп, твоих соседей, друзей,
в "неблагонадёжности",
что ты ночами слушаешь, ВВС и джаз.
Всё... до самой смерти, за тобой будет тянуться ниточка слежки сексотами,
будут стучать информаторы, (которые в раше, каждый второй).
И стабильно ровно, на тебя, будет пополняться Лубянское досье.
До твоей смерти.
"Это раша, сынок"...(с)
fig_vvam 03 июля 2018 | 20:50
putin_itogy: В засаде сидели.
Она в это время родину продавала сигуранце, а они потворствовали и наблюдали.
а сигуранца резвилась.