Туроператор DSBW-Tours приостанавливает свою работу

У клиентов компании, которые сейчас находятся за границей, не должно возникнуть проблем с возвращением домой, — сказала в интервью «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Компания работала на российском туристическом рынке с 91-го года.