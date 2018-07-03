Туроператор DSBW-Tours приостанавливает свою работу
У клиентов компании, которые сейчас находятся за границей, не должно возникнуть проблем с возвращением домой, — сказала в интервью «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Компания работала на российском туристическом рынке с 91-го года.
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alex590310 03 июля 2018 | 20:50
Была очень хорошая компания, ездил с ней в Норвегию, всё было просто Окей и даже лучше