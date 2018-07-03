Около 30-ти человек задержаны сегодня в Минске в ходе акции оппозиции, приуроченной ко Дню независимости Белоруссии
Как сообщает «Дойче Велле», участники, в числе прочего, собирались выступить в поддержку политзаключенных. Сотрудники милиции прибыли на акцию в штатском. Они начали уводить людей в автозаки, зачастую никак не объясняя свои действия. Среди задержанных оказались и случайные прохожие.
По данным телеканала «Белсат», сотрудники милиции применяли силу.
Накануне акции возле своего дома был задержан один из лидеров оппозиции Николай Статкевич.
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