Глава СПЧ просит СК изменить меру пресечения фигурантке так называемого дела «Нового величия»
Глава СПЧ Михаил Федотов просит Следственный комитет изменить меру пресечения фигурантке так называемого дела «Нового величия». Он считает, что Марию Дубовик необходимо отправить под домашний арест, — сообщает агентство «Интерфакс». Несколько членов движения «Новое величие» были арестованы в марте. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Две недели назад Федотов побывал в больнице следственного изолятора «Матросская тишина» у другой фигурантки дела, Анны Павликовой, и также сказал, что СПЧ выступает за смягчение ей меры пресечения.
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