В Калининградской области глава администрации города Советск стал фигурантом уголовного дела

Николая Воищева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, — сообщает региональное управление СК. Следователи считают, что чиновник причастен к махинациям с земельными участками. Сам Воищев вину не признаёт.

Год назад суд Советска признал незаконным продажу главой администрации участка самому себе. В результате право чиновника на владение землей было признано недействительным.