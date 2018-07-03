В Калининградской области глава администрации города Советск стал фигурантом уголовного дела
Николая Воищева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, — сообщает региональное управление СК. Следователи считают, что чиновник причастен к махинациям с земельными участками. Сам Воищев вину не признаёт.
Год назад суд Советска признал незаконным продажу главой администрации участка самому себе. В результате право чиновника на владение землей было признано недействительным.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
viktorova 03 июля 2018 | 20:24
// продажу главой администрации участка самому себе.//
Вот дурик.
Не здоровый образ жизни ведёт, наверное. Ни друзей из спортивной секции, ни соседей по дачному кооперативу, ни музыкантов знакомых.
Учись у старших, лопух.
virgenu 03 июля 2018 | 20:33
Типичный кадровый тип Путина: Ворюга оправдывает доверие хозяина и название своего города. Свой в доску.
ura_123 03 июля 2018 | 20:38
Стопудово председатель местечковой ячейки партии жуликов и воров.