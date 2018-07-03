Туроператор DSBW-Tours сегодня приостановил свою работу

Об этом сообщил собственник компании Карен Гончаров. Он пояснил, что туроператор больше не может исполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами. Он отметил, что за счет страховки, скорее всего, удастся компенсировать неоказанные услуги. Клиенты, которые сейчас находятся за границей, по словам Гончарова, без проблем смогут вернуться домой, у них есть обратные билеты.