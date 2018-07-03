Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость до 20%
Документ был разработан правительством. Мера необходима для реализации социальных программ, — заявил заместитель министра финансов Илья Трунин.
Как ожидается, НДС вырастет со следующего года.
Комментарии21
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pro_hanov 03 июля 2018 | 20:06
А если у хорватов выиграем, то можно будет и НДФЛ до 15% поднять!!! Дворкович же говорил, что разницы почти нет. Всего 2%. Народ будет праздновать и не заметит.
varangian2011 03 июля 2018 | 20:42
pro_hanov: Рано или поздно всё это народ заметит, и чем больше всяких налогов и урезаний, тем народ (по крайней мере его бедная половина) это заметит быстрее. А бедная половина это как известно ядерный электорат Пу. Поэтому пусть уже быстрее поднимают и цены и налоги, и забирают к еб..ям пенсии.
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 20:07
Отлично. Это оживит экономику.
bbob 03 июля 2018 | 20:25
blinorozhiy_chmo: Повышение налогов оживляет экономику. Глубокая мысль. Нобелевку в студию!
alexey65 03 июля 2018 | 20:36
blinorozhiy_chmo: Ясное дело!
Чем выше налоги, тем сильнее растет экономика.
Это любому понятно.
drgonish 03 июля 2018 | 20:43
blinorozhiy_chmo:
[Отлично. Это оживит экономику. ]
Вместо одной иномарки купи две. Это поддержит иностранную экономику и обесценит твою. Потом смело обвиняй во всем Путина. Так победим.
sovapoliarnaia 03 июля 2018 | 20:50
blinorozhiy_chmo: как это оживит?! Наша экономика уже 17 лет,как живее всех живых! Или ты Путина не любишь?!
silver1975 03 июля 2018 | 20:08
Уроды!
pyco_mypucmo 03 июля 2018 | 20:10
Кровососущие насекомые тоже обезболивают перед тем, как сосать кровь. Кремлёвские мундиалем оглушили терпил русских.
sprav77 03 июля 2018 | 20:29
pyco_mypucmo: жаль, что мои земляки- россияне не очень образованные.
uhovostro 03 июля 2018 | 20:10
А почему так мало??!!..
lager23 03 июля 2018 | 20:16
Одно радует, кремлеботам будет тяжелее эта ноша, как и всякому про-путенскому быдлу, и поделом, а здравому смыслу легче пережить маразм клептократии!
income 03 июля 2018 | 20:20
Сегодня на одном из бизнес-тв-каналов услышал, что кое-кто надеется,что это приведет к росту зарплат. Смешные. Зарплата не списывает НДС. Т.е. компенсировать НДС можно именно понижением зарплат. Скажем, если ФОТ составляет половину добавленной стоимости, то, грубо говоря, зарплату придется понизить на 4%. Не? Впрочем, у чиновников зарплата с НДС никак не связана. Может, она и повысится.
sprav77 03 июля 2018 | 20:24
Бандиты.
virgenu 03 июля 2018 | 20:29
Путинский режим во всей своей абсурдной красе. Надо РАСХОДЫ уменьшать, а не ПРИХОДЫ за счёт ограбления граждан. Космические траты на понты Путина и авантюры в мире с лихвой покроют все затраты на самые смелые социальные проекты. Только уворованные деньги при подготовке ЧМ по футболу могли бы увеличить пенсии старикам на 35% (расчёт приблизительный)
bekipp 03 июля 2018 | 20:37
Даёшь 100% ндфл. Чего мелочиться? Ведь это же для того чтобы победить бедность! Я верю в Путина, он весь в заботах о народе.
drgonish 03 июля 2018 | 20:45
bekipp:
Покупай иномарки в кредит.
А потом искренне удивляйся в дырах в твоей экономике.
alexey65 03 июля 2018 | 20:39
Возмущение непонятно.
Путин пообещал решительно поднять благосостояние граждан.
Процесс пошел.
Выросли налоги, цена на бензин, коммуналка, пенсионный возраст.....
drgonish 03 июля 2018 | 20:49
alexey65:
А ты чего-то другого ожидал, пожирая турецкие помидоры?
По мановению волшебной палочки экономика твоей страны должна взлететь на манер китайской? Вот придет кто угодно. только не Путин, и тогда заживем, да?
agamasat 03 июля 2018 | 20:40
Писец малому бизнесу. Верным путем идем товарищи! Если учесть, что до сих пор зарплаты выдаются в конвертах...
ed10075 03 июля 2018 | 20:46
В советское время "кивалами" называли народных заседателей, которые дремали в судебном заседании и на вопросы судьи дружно согласно кивали головами. Сегодня эту роль выполняют думаки, которые послушно кивают головками на все вопросы и предложения Администрации президента.