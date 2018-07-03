Китай призвал Европу создать торговый альянс против США
В обмен страна предложила открыть свой рынок для европейских инвестиций. Об этом со ссылкой на нескольких официальных лиц и дипломатов ЕС сообщает агентство Рейтер. По его данным, европейцы ответили на предложение отказом.
Комментарии15
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pro_hanov 03 июля 2018 | 20:03
А Путин? Он-то согласился наверное. Только китайцам он не интересен.
banyi1 03 июля 2018 | 20:14
pro_hanov: Будем посмотреть , как и на Эхо москвы )))
fig_vvam 03 июля 2018 | 20:31
banyi1: Получается европейцы не дурки, они сказали китайцам: нас рать на вас.
Больно хитрые китайцы, предлагают союз против США, которые Европе и мать и отец.
А что взамен?
разрешат Европе финансировать себя, вкладывать деньги. Нашли идиотов.
dmitry35 03 июля 2018 | 20:36
pro_hanov: "Утро настало - Путин,
Солнце за тучи - Путин,
Видишь отряд вдали - Путин идёт впереди...
Что в жизни у вас и Распутина
Прошло без участия Путина?
banyi1 03 июля 2018 | 20:04
Это крутовато.... Подождём 16.07 . А в принципе, всё может быть... Си не Эн и не очень прост. Да и Трамп не идиот ))))
banyi1 03 июля 2018 | 20:06
banyi1: Ын в смысле, прошу прощения )
midnightblues 03 июля 2018 | 20:05
Ну что,китаеса,вот и пришел конец
хахаха
banyi1 03 июля 2018 | 20:08
midnightblues: Кому? Про хохлов не спрашиваю, ибо уже ясно )))
banyi1 03 июля 2018 | 20:11
ЕС думает, а может , а вдруг))))
tag188 03 июля 2018 | 20:12
В смысле Европу?
А великую вставшую с колен Россиюшку?!
Вата уже который год орет про альянс Китая и России против США, а её так показательно игнорируют.
skolopendra 03 июля 2018 | 20:31
tag188: Вы сами отвечаете на свой вопрос, зачем звать в союз того, кто с тобой уже в союзе. Понимаю, хотели позлорадствовать, но выставили себя идиотом
lager23 03 июля 2018 | 20:21
Косым не вбить клин в западную цивилизацию, это не путинский Дальний Восток...
student_ru_ru 03 июля 2018 | 20:28
Вот тут-то и пригодится мост в виде России для перетекания инвестиций из Европы в Китай.
agamasat 03 июля 2018 | 20:33
Вот и маленький итог в правлении Трампа, в череде иных направлений, ломающих тенденцию на построение глобального правового мира... Не зря в кремле аплодировали этому дебилу (или посаженной утке? Вопрос открытый.) Подозреваю, что это еще все еще впереди.(
ara_1 03 июля 2018 | 20:45
agamasat:
"Глобальный ПРАВОВОЙ Мир"...
Вы это серьезно? Подозреваю, что да, но не спросить не мог. Всегда, встречая идиотическое высказывание, полезно уточнить: а вдруг человек шутит?