В одной из исправительных колоний Нижнего Тагила открыли курсы йоги
Об этом сообщает сайт Знак.ком со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Речь идет о колонии строгого режима. Во ФСИН отметили, что группа занимается два раза в неделю с целью оздоровления.
Комментарии5
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ed10075 03 июля 2018 | 19:41
На платной основе? Кто отказывается - в карцер!
gordy 03 июля 2018 | 19:44
"Во ФСИН отметили, что группа занимается два раза в неделю с целью оздоровления."
На очереди - синхронное плавание?
andy66 03 июля 2018 | 19:44
курсы лежания на гвоздях? ))))
fikus74 03 июля 2018 | 19:51
одна из поз в этом курсе - поза ласточка с бутылкой из под советского шампанского в заднем проходе
sasass 03 июля 2018 | 20:05
В Российских тюрьмах можно выжить только при помощи йоги ....