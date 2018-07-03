Все станции метро в Баку прекратили свою работу из-за отключения электричества
Из подземки эвакуируют людей, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бакинского метрополитена. Центр Баку сегодня остался без света после взрыва и пожара на теплоэлектростанции. Энергетики заявили, что к аварии привела жара.
Комментарии2
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nelibermot19 03 июля 2018 | 19:54
Представил себе либеральный вой, случись подобное в Москве.
r88w556xl4 03 июля 2018 | 19:58
nelibermot19: Уже комментов 30 бы было про рашку, Путина, российский народ и пр. всё в одном русофобском ключе.
...к аварии привела жара.
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Стоградусная? Или до того в Баку царили холода, на которые и было рассчитано оборудование?