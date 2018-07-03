Все станции метро в Баку прекратили свою работу из-за отключения электричества

Из подземки эвакуируют людей, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бакинского метрополитена. Центр Баку сегодня остался без света после взрыва и пожара на теплоэлектростанции. Энергетики заявили, что к аварии привела жара.