Сборная Швеции вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
В Петербурге со счетом 1:0 команда обыграла соперников из Швейцарии.
Позднее сегодня в 1/8 финала сыграют Англия и Колумбия. Матч начнется в 9 вечера. Встреча пройдет в Москве.
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В Петербурге со счетом 1:0 команда обыграла соперников из Швейцарии.
Позднее сегодня в 1/8 финала сыграют Англия и Колумбия. Матч начнется в 9 вечера. Встреча пройдет в Москве.
Комментарии1
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banyi1 03 июля 2018 | 19:42
Ну сегодня пудель вылетит )) Тоже неплохо)