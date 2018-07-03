Мосгоризбирком закончил прием документов от претендентов на пост мэра столицы

О прохождении муниципального фильтра заявили пять человек. Это действующий мэр Сергей Собянин, самовыдвиженец Михаил Балакин, Михаил Дегтярев, выдвинутый от ЛДПР, и Вадим Кумин от КПРФ, а также Илья Свиридов от «Справедливой России».