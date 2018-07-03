Мосгоризбирком закончил прием документов от претендентов на пост мэра столицы
О прохождении муниципального фильтра заявили пять человек. Это действующий мэр Сергей Собянин, самовыдвиженец Михаил Балакин, Михаил Дегтярев, выдвинутый от ЛДПР, и Вадим Кумин от КПРФ, а также Илья Свиридов от «Справедливой России».
Комментарии6
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sokal123 03 июля 2018 | 19:33
Собянин уже назначен ! Мне Москву жалко.
ignachio 03 июля 2018 | 20:00
Наберите Кумова в Википедии. Вообще никто. Закончил филфак в Челябинске, потом стал главой банка "Солидарность"(????), потом награжден орденом(??????)
Кандидат от КПРФ - вот и все.
Эти мурзилки все вместе наберут столько, сколько набрал Навальный в прошлый раз.
asyrj 03 июля 2018 | 19:38
мосгоризбирком
не дружит с мозгом
мосгор - мозг гол
mexel 03 июля 2018 | 19:44
По приказу мэрии, всем кандидатам едросы дали недостающие голоса.
angrew 03 июля 2018 | 19:46
Вот мы тут посоветовались, и Я решил!
neyexo 03 июля 2018 | 19:55
Ну и провести онлайн-голосование, а еще лучше - на митинге
Кто за?
Против?
Воздержавшиеся?