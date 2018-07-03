Команда Швеции вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Матч между сборными Швеции и Швейцарии завершился со счетом 1:0.
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Матч между сборными Швеции и Швейцарии завершился со счетом 1:0.
Комментарии2
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banyi1 03 июля 2018 | 19:16
Это мелочи! У Ореха папаня помер, главные цензор в СССР....
semper_fidelis 03 июля 2018 | 19:26
В сборной Швейцарии косовские албанцы-нацики числятся. Хорошо, что пролетели.