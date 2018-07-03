Госдума одобрила законопроект о пожизненном наказании за преступления сексуального характера в отношении детей

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о пожизненном наказании за преступления сексуального характера в отношении детей. Один из авторов законопроекта — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она говорит, что дети часто не сразу рассказывают о том, что стали жертвами подобного преступления. По мнению Яровой, сроки давности в таких случаях нужно пересмотреть, — пишет агентство «Интерфакс».