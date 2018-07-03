Госдума одобрила законопроект о пожизненном наказании за преступления сексуального характера в отношении детей
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о пожизненном наказании за преступления сексуального характера в отношении детей. Один из авторов законопроекта — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она говорит, что дети часто не сразу рассказывают о том, что стали жертвами подобного преступления. По мнению Яровой, сроки давности в таких случаях нужно пересмотреть, — пишет агентство «Интерфакс».
Комментарии37
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banyi1 03 июля 2018 | 19:07
Это неправозащитно!!!!! Они имеют на это право, но с одним условием - ВСТРЕЧИ С РОДИТЕЛЯМИ ДО СУДА )
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 19:22
Отлично.
Ну, держись теперь Мемориал, держись ПОРНАС и прочие порнасовцы!!!
tks 03 июля 2018 | 19:47
blinorozhiy_chmo: Путорас, ты совсем дебил, госдурцев порнасовцами назвал ;))) понятно, что ты очевидно существо, упоротое Яровой, но не настолько же явно?
danko1 03 июля 2018 | 19:48
А сколько невиновных можно будет засадить из-за фантазии детей.
Или просто неугодных власти, т.к такие преступления трудно доказать, но легко фальсифицировать.
anemon 03 июля 2018 | 20:13
Это фишка "нашеговсего". Знает, чем более припугнуть может. Впечатление, что на собственном опыте знает.
angrew 03 июля 2018 | 19:07
Теперь всей оппозиции и сопротивляющимся против отъема активов будут "шить" эту статью. Судебная практика наработается быстро.
banyi1 03 июля 2018 | 19:11
angrew: Не знаю... Вот как мне пришить эту статью могут? Меня все знают, я подберу упавшего ребёнка, отнесу к дому, выпью с отцом ... и чё? Если он на меня заявит, то все вокруг посмеются ))))
jersey_dude 03 июля 2018 | 19:23
banyi1: Лаврентий в свое время сказал: "Главное чтобы был человек, а статью мы подберем!" Товарищь пупкин пошел дальше. Подправил другана Лаврентия: "Правильную статью подберем!" Т.е. за педофилию. И это будет правильно. Так что сомнения - прочь...!!!
korikov 03 июля 2018 | 19:30
jersey_dude: По статьям терроризм уже нет срока давности, так что мешает сейчас всем оппозиционерам пришить статью терроризм?
Что вы тут все возмущаетесь, я не понимаю? Защитники права на педофилию, что ли?
nestor199 03 июля 2018 | 19:52
jersey_dude: Педофилия самая либерастическая статья.
anemon 03 июля 2018 | 20:16
nestor199: А уж сколько едросов под этой статьей ходили, не в курсе?
nestor199 03 июля 2018 | 20:22
anemon: Да я знаю секретаря райкома КПРФ, осужденного по этой статье, едрист Волков, депутат нашей облдумы был осужден по этой статье.
jersey_dude 03 июля 2018 | 19:25
banyi1: то все вокруг посмеются ))))
===
Все то может и посмеются. А сядешь ты. За педофилию. Бабушка свидетельница всегда найдется.
banyi1 03 июля 2018 | 19:30
jersey_dude: Если найдутся, то значит виноват )
pmasel 03 июля 2018 | 19:41
banyi1: Вот не поверишь. В пиндоской практике был не один случай когда человек искренне думал, что с ним много лет назад совершили что-то нехорошее. Иногда даже полиграф это подтверждал. Но на деле оказывалось совсем не так. Благо суд у пиндосов намного тщательнЕй относится к делу и не верит на слово даже полицейским. Память такая загадочная штука.... Советую найти про эксперимент Фредерика Чарлза Бартлетта
banyi1 03 июля 2018 | 19:45
pmasel: Если я детей не трахаю, то фиг подкопаешься, и фотки их голышом не делаю )
danko1 03 июля 2018 | 19:51
banyi1: Фотки элементарно подбросят в компьютер любого, против кого пожелают дело фальсифицировать.
dmitry17___17 03 июля 2018 | 20:16
Вот banyi1 и сознался, теперь на следственный эксперимент и на зону, пожизненно.
banyi1 03 июля 2018 | 20:01
pmasel:
Я НИКОГДА фотки детей голышом не делал! И даже на пляже они всегда в трусах были !!!!
anemon 03 июля 2018 | 20:18
banyi1: Докажут, что делал. Не зарекайся, пригожинец. Вас тоже вечно кормить никто не намерен.
dmitry17___17 03 июля 2018 | 20:13
banyi1: Но вот ты в тюряге будешь досмеиваться. На пожизненном.
goplomax 03 июля 2018 | 19:09
А за убийство 8 лет. Отлично
odobryam_s 03 июля 2018 | 19:10
Ну хоть что-то хорошее задумали! Не все же стране вредить!
vilingrad 03 июля 2018 | 19:10
законопроект о пожизненном наказании за преступления сексуального характера в отношении детей"
А кого назначить- это желание властей. Реальные педофилы- в безопасности.
consts 03 июля 2018 | 19:11
Детине сразу рассказывают, поэтому сроки давности нужно пересмотреть.
То есть, рассказала лет через 30 и все - достаточно.
Удобно.
mavviomi 03 июля 2018 | 19:14
Сколько лет будут давать за поцелуй мальчика в животик?
goplomax 03 июля 2018 | 19:15
Лучше бы ювенальную юстицию развивали - в подавляющем большинстве насильники детей - это родные отцы или отчимы. Но мы же против ювенальной юстиции, поэтому папка может что угодно делать с дочерью.
sasass 03 июля 2018 | 19:16
Теперь Яровую выкинут из ЕР ...
yralez 03 июля 2018 | 19:16
Под Дмитриева копают и на других правозащитников, вместо наркоты теперь будет фишка.
Себя педофилы из ГД считают надежно прикрытыми.
nds 03 июля 2018 | 19:34
При этом экспертиза будет в руках тех, кто даст нужное заключение, как это было в "деле Макарова"?
Отец девочки отсидел 5 лет, хотя не было никакой доказательной базы, кроме непонятного анализа от лаборанта и заключения якобы эксперта-психолога, которая, как выяснилось позже, сама имела какие-то сексуальные проблемы.
tks 03 июля 2018 | 19:45
Ух ты, ГосДурцы самоарестуются тогда, в связи с "законом Димы Яковлева"?
lager23 03 июля 2018 | 20:00
tks: они замазаны во всех грехах... это - эталон греховности!
lager23 03 июля 2018 | 19:54
Как же Володя будет целовать мальчиков в животики, а Жирик тешить свои фантазии, или у них талон "без права досмотра"?
tks 03 июля 2018 | 20:03
lager23: Феодал вообще имеет право первой брачной ночи с кем угодно...
anemon 03 июля 2018 | 20:10
Заняться больше дуре нечем. При доказанности такого преступления и сейчас можно на пожизненное осудить. А закончик аккурат для активистов Мемориала принимается, под шумок купленного на корню бундиаля.
dmitry17___17 03 июля 2018 | 20:19
За "Закон подлецов" Яровая ожна из первых должна загреметь на зону до конца ее никчемного существования.
fontendet 03 июля 2018 | 20:33
В "пожизненном" заключении не может быть никаких РАССКАЗОВ жертв. По этой мере заключение дается за десятки жертв по статье убийства например.
На фоне дела Дмитриева, которое снова возобновили на основе СЛОВ, неправильно интерпретированных психологом - закрытого старого дела, где эти показания по УПК должны быть признаны нелегальными.
В пожизненном заключении должно быть 100% доказательство вины.
Яровая как уже многие поняли представляет известную криминальную группировку силовиков, которые предпочитают использовать ее депутатский мандат, оставая инкогнито.
То, что они продвигают скорее направлено на уничтожение гос-ва в России. С этой статьей очень много странного - слова самой Яровой можно воспринять как сознательную ложь, тк эти депутаты сами же засекретили все данные по этому виду преступлений - статистики нет никакой - из-за этого теряется сам смысл инициативы - если все суды по таким преступлениям засекречены и закрыты от публики "для защиты" жертв - никто не сможет увидеть доказательства и для чего такое ужесточение - были рецедивы, ничего про это не сказано. Такая мера может окончательно убить саму профессию учителя мужского пола во всех школах страны.