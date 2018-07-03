Пятерых сотрудников Сбербанка задержали при попытке украсть 40 миллионов рублей VIP-счета одного из клиентов

Полиция, как сообщает РБК со ссылкой на источники, раскрыла схему хищения и обналичивания денег.

Подозреваемые были задержаны в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Это сотрудники Сбербанка — клиентские менеджеры и менеджер по обслуживанию VIP-клиентов. Всего в организованную группу входили девять человек. Источник в полиции рассказал РБК, что подозреваемые перевели 707 тысяч долларов с личного счета VIP-клиентки в сберегательные сертификаты и хотели обналичить их в Санкт-Петербурге. В управлении МВД по Ленобласти рассказали ТАСС, что инцидент произошел еще в мае прошлого года. Неназванная женщина представилась владельцем вклада и по подложным документам обратилась в отделения банка на Невском и московском проспектах Северной столицы. При этом она, будучи сотрудницей крупнейшего банка с госучастием, вовлекла в свой замысел коллег и еще четыре человека со стороны. Возбуждено дело по статье о мошенничестве. При этом под стражу взяли только одного человека, остальные под подпиской о невыезде.

В Сбербанке утверждают, что схему хищения выявили сами — в результате внутреннего расследования собственной службой безопасности. Участники нереализованного замысла были уволены, а деньги вернули клиентам.