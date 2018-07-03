Пятерых сотрудников Сбербанка задержали при попытке украсть 40 миллионов рублей VIP-счета одного из клиентов
Полиция, как сообщает РБК со ссылкой на источники, раскрыла схему хищения и обналичивания денег.
Подозреваемые были задержаны в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Это сотрудники Сбербанка — клиентские менеджеры и менеджер по обслуживанию VIP-клиентов. Всего в организованную группу входили девять человек. Источник в полиции рассказал РБК, что подозреваемые перевели 707 тысяч долларов с личного счета VIP-клиентки в сберегательные сертификаты и хотели обналичить их в Санкт-Петербурге. В управлении МВД по Ленобласти рассказали ТАСС, что инцидент произошел еще в мае прошлого года. Неназванная женщина представилась владельцем вклада и по подложным документам обратилась в отделения банка на Невском и московском проспектах Северной столицы. При этом она, будучи сотрудницей крупнейшего банка с госучастием, вовлекла в свой замысел коллег и еще четыре человека со стороны. Возбуждено дело по статье о мошенничестве. При этом под стражу взяли только одного человека, остальные под подпиской о невыезде.
В Сбербанке утверждают, что схему хищения выявили сами — в результате внутреннего расследования собственной службой безопасности. Участники нереализованного замысла были уволены, а деньги вернули клиентам.
Комментарии9
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jetsam 03 июля 2018 | 19:06
VIP воровство. и где? в VIP-банке.
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"У нас в сбербанке - все по честному - воруем и у VIP-клиентов!"
zapadnay 03 июля 2018 | 20:07
Вот и доверяй, понимаешь ли, этим банкам....
sandro_007 03 июля 2018 | 19:06
Что за воровская страна. Никаких гарантий.
sasass 03 июля 2018 | 19:19
У Грефа ничего не украдешь - он сам всех облапошит...
uhovostro 03 июля 2018 | 19:19
Участники преступной схемы были уволены??? И всё?!..
ter234 03 июля 2018 | 19:23
когда мы узнаем фамилии этих лиц, то убедимся что организатором этого бли уроженцы одной южной республики, которым ну очень нужен скоростной поезд. Чть подождите. И вы убедитесь. Это их схема.
kunst54 03 июля 2018 | 19:27
Под подпиской о невыезде их держат, хотя это и настоящие преступники, но почему бы и нет? Но в то же время историк Юрий Дмитриев, против которого шьют подложное дело - сразу арестован, 18-летняя девушка Анна Павликова, против которой тоже шьется фальшивое дело, и вина которой не доказана - тоже уже несколько месяцев томится в СИЗО. Этих людей беззаконно подвергают унижениям и мучениям. А жуликов из Сбербанка - ни-ни! Ведь они свои, социально близкие, родные воры.
midnightblues 03 июля 2018 | 20:09
Какая-то мелочевка
midnightblues 03 июля 2018 | 20:11
Даже когда у меня Герман отсасывал,я до таких копеек не опускался