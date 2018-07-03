Компания «Натали Турс» задолжала зарубежным партнерам десятки миллионов долларов

Так утверждает источник агентства ТАСС. На днях туроператор сообщил об отмене чартерных рейсов в шесть городов. Сегодня стало известно, что туристы «Натали Турс» столкнулись с проблемами при заселении в отели в Испании, Италии, Турции, Греции. Об этом сообщили Ассоциация туроператоров России, а также турецкий партнер «Натали Турс». Подробности «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Ирина Тюрина добавила, что в такой ситуации у туристов только два варианта: заплатить за отель и надеяться, что «Натали Турс» позже возместит затраты, или ехать домой.