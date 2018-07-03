Компания «Натали Турс» задолжала зарубежным партнерам десятки миллионов долларов
Так утверждает источник агентства ТАСС. На днях туроператор сообщил об отмене чартерных рейсов в шесть городов. Сегодня стало известно, что туристы «Натали Турс» столкнулись с проблемами при заселении в отели в Испании, Италии, Турции, Греции. Об этом сообщили Ассоциация туроператоров России, а также турецкий партнер «Натали Турс». Подробности «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Ирина Тюрина добавила, что в такой ситуации у туристов только два варианта: заплатить за отель и надеяться, что «Натали Турс» позже возместит затраты, или ехать домой.
Комментарии4
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tag188 03 июля 2018 | 19:04
И почему все туроператоры в России всегда "сталкиваются с проблемами" в июле, на пике продаж путевок??
Так же, как и все застройщики, после того, как наберут и распродадут максимальное количество квартир.
parasuk_ 03 июля 2018 | 19:07
Наверняка в натали турс завелся свой навальный :)
sasass 03 июля 2018 | 19:23
Воровская Россия так и не научилась цивилизованно работать в цивилизованных странах - Африка ей милее всех....
lager23 03 июля 2018 | 19:23
Да здравствует экономика путинизма, когда средний бизнес - как чемодан без ручки, тащить тяжело, а бросить жалко.... все дохнет в путинском болоте, и только жабам хорошо!