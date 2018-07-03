Уолл-Стрит Джорнал: Сотрудники сторонних компаний-разработчиков имеют доступ к содержанию писем пользователей Gmail

Сотрудники сторонних компаний-разработчиков, как выяснилось, имеют доступ к содержанию писем пользователей почтового сервиса Gmail. Об этом пишет «Уолл-Стрит Джорнал» со ссылкой на более чем на 20 бывших и действующих сотрудников этих компаний. В Гугл изданию заявили, что сторонним разработчикам передают данные только тех пользователей, которые сами на это согласились.