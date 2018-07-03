Сборная Швеции открыла счет в матче 1⁄8 финала Чемпионата мира против команды Швейцарии
После удара Форсберга защитник срезал мяч в свои ворота.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
После удара Форсберга защитник срезал мяч в свои ворота.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
glotov 03 июля 2018 | 18:49
Так играть на удержание счета просто неприлично. Даже свой собственный угловой удар не выполняют.
zemljanka 03 июля 2018 | 18:58
Поздравляем шведов. 1 - 0.