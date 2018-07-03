Перед матчем Швеция – Швейцария в Петербурге у стадиона задержали двух человек
Перед матчем Швеция – Швейцария в Петербурге у стадиона задержали двух человек, которые собирались раздавать листовки в поддержку Олега Сенцова. Двух активистов движения «Солидарность» забрали в отделение. За какое именно правонарушение, им пока не сообщили, — пишет сайт «Фонтанка». В листовках на английском языке говорилось, как украинский режиссер оказался в российской тюрьме, и сообщалось, что он объявил голодовку.
Комментарии3
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kapitonovih_36 03 июля 2018 | 18:56
на английском языке прокладки отчитывались перед хозяином, мол, работаем, не зря гранты получаем...
y_y_y 03 июля 2018 | 19:03
kapitonovih_36:
//на английском языке прокладки отчитывались//
Зачем сразу наезжать. Возможно, там было подробно описана, что состоял в террористической ячейке. Уже успели произвести поджег. А когда у них появилась взрывчатка, всех повязали...
Потом, изображает голодовку как Савченко, по сути вместо пищи заключенных ест смеси из соков, какшек и т.д., которые ему поступают от сочувствующих. ;)
Почему же сразу думаете, что там не может быть полного, честного описания? ;)
abuvgrobu 03 июля 2018 | 19:10
Заставьте их съесть эту писанину. Всю, до единого листочка..