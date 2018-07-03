Перед матчем Швеция – Швейцария в Петербурге у стадиона задержали двух человек, которые собирались раздавать листовки в поддержку Олега Сенцова. Двух активистов движения «Солидарность» забрали в отделение. За какое именно правонарушение, им пока не сообщили, — пишет сайт «Фонтанка». В листовках на английском языке говорилось, как украинский режиссер оказался в российской тюрьме, и сообщалось, что он объявил голодовку.