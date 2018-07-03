Фигурантам дела о теракте в метро Петербурге предъявили обвинение в участии в террористическом сообществе

Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» со ссылкой на следователя. Потерпевшими признаны 112 человек. Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей десяти обвиняемым по этому делу до 3-го октября.

Теракт в метро Петербурга произошел в апреле прошлого года. Погибли 15 человек.