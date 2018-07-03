По меньшей мере три человека пострадали в аварии с участием рейсового автобуса на севере Москвы
На место происшествия вылетел вертолет для возможной эвакуации пострадавших, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Авария произошла на улице Софьи Ковалевской. Других подробностей пока нет.
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shlevet 03 июля 2018 | 18:58
Скорейшего выздоровления пострадавшим