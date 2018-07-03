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18:32, 03 июля 2018

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении НДС с 18-ти до 20%

Документ был разработан правительством. Ранее газета «Ведомости» подсчитала, что повышение НДС принесет бюджету около 2-х триллионов рублей за 6 лет.

Комментарии

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tag188 03 июля 2018 | 18:38

Каждый гражданин должен ощущать в своем кармане заботливую руку государства...

fig_vvam 03 июля 2018 | 18:41

tag188: Чо та мало повысили.
Под такую великую победу над испанцами население бы и 5% сглотнуло.
гуманные в России власти , восьмую шкуру драть с населения не стали. А ведь могли.

angrew 03 июля 2018 | 18:38

А деньги на скоростную дорогу Краснодар- Грозный нужны уже сегодня! Так что пенсионный возраст нужно подымать и, чем быстрее, тем лучше!

drgonish 03 июля 2018 | 18:55

angrew:
Ты главное, не забудь, что ты должен на Салярисе по ней ехать, а не на Калине. Обслужи иностранных пенсионеров, а не себя, и считай принят в семейство совестливых.

shakhtar 03 июля 2018 | 18:40

НАФУТБОЛИЛИ!!!!!
А.Миллер:С 1 июля 2018 года ,,Газпром’’ снизил стоимость газа для Испании в 4 (четыре) раза

drgonish 03 июля 2018 | 18:59

shakhtar:
А ссылка? Погуглил и вижу, что "«Газпром» заявил об отказе стокгольмского арбитража снизить цену газа для Польши.".

vladimirgornitsky 03 июля 2018 | 18:41

Интересно, что закон о пенсиях, реальные результаты которого будут появляться далеко не сразу, и многие почувствуют его на себе лишь через десятилетия, вызвал большой шум и протесты.
А увеличение НДС, который ударит сразу и по всем, прошел практически незамеченным. Цены в России на все товары и услуги вырастут для всех и сразу после вступления закона в силу. И отнюдь не на 2%.
Видимо, это от того, что все знают, что такое пенсия, но немногие знают, что такое НДС. Другое объяснение просто трудно придумать, по-моему.

drgonish 03 июля 2018 | 19:10

vladimirgornitsky:

[А увеличение НДС, который ударит сразу и по всем, прошел практически незамеченным.]

А почему нет? Тебе же все равно милее мраморное г. из Аргентины, чем барашек с Кавказа. Помидоры ты жрешь - турецкие. Яблоки - польские. Ну пожрешь на 2% дороже за вклад в иностранную экономику. Конкуренция, хорошо же ведь. США на китайское пошлины 25% вводит. А тебе Путин только на 2%. Тебе ведь не нравится импортозамещение? Кушай, милой, хамон, причмокивай.

zolingen 03 июля 2018 | 18:46

Больше ада, больше!

ura_123 03 июля 2018 | 18:49

Те товарищи,которым повысили НДС на 2% конечно же повысят стоимость своих товаров и услуг что естественно затронет каждого россиянина,ну кроме тех самых "виолончелистов".

drgonish 03 июля 2018 | 18:49

А на что вы рассчитываете, покупая иномарочки, и вкладывая в экономику иностранных государств? На понижение налогов, понижение пенсионного возраста и увеличения ЗП? А не идиоты ли вы?

tks 03 июля 2018 | 18:52

Дуроломный "бешенный принтер в действии"!

ramun 03 июля 2018 | 18:53

Великодержавие вещь не из дешевых.

j_partizan 03 июля 2018 | 18:56

Ну прям как карманники - отвлекли внимание увеличением возраста выхода на пенсию и стырили очередную сумму у работающих граждан.
Не знаю, коронуют ли их в "воров в законе", но звание "заслуженного гопника" они заслужили.

meteor9 03 июля 2018 | 18:57

ГООООЛ!

ebze 03 июля 2018 | 18:58

«Санкции нам только на пользу!»(с)
Пенсионный и резервные фонды (почему-то вскоре после введения санкций) раздербанили.
«Денег нет, но вы держитесь»(с)
А чинуши привыкли бюджет пилить.
И вот нашлось отличное решение!
Ну не помирать же с голоду чиновничьему аппарату в самом то деле? Они тоже кушать хотят. И семьи им кормить нужно... те что в «гейропах» всяких живут. Там жизнь дороже чем в России. В России на 280 долларов в меся вполне себе можно прожить. А на западе даже сама такая мысль - дикость. «Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает».(с)

sempai 03 июля 2018 | 19:00

Одним повышают зарплату...и они за это штампуют законы, которые будут у других изымать деньги на эту зарплату...

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