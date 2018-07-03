Полиция задержала подозреваемых в попытке похитить 40 миллионов рублей со счета клиента Сбербанка

Полиция задержала 9 человек, которых подозревают в попытке похитить 40 миллионов рублей со счета клиента Сбербанка. Пятеро задержанных оказались сотрудниками финансово-кредитного учреждения, — сообщает РБК. В пресс-службе Сбербанка изданию сказали, что по результатам расследования подозреваемых сотрудников уволили. Деньги вернули клиенту.