Полиция задержала подозреваемых в попытке похитить 40 миллионов рублей со счета клиента Сбербанка
Полиция задержала 9 человек, которых подозревают в попытке похитить 40 миллионов рублей со счета клиента Сбербанка. Пятеро задержанных оказались сотрудниками финансово-кредитного учреждения, — сообщает РБК. В пресс-службе Сбербанка изданию сказали, что по результатам расследования подозреваемых сотрудников уволили. Деньги вернули клиенту.
Комментарии3
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oneoretwo 03 июля 2018 | 18:41
Пятеро задержанных оказались сотрудниками финансово-кредитного учреждения...
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...а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...(С)
zemljanka 03 июля 2018 | 19:01
Прекрасные новости. Не дали ограбить.
vik_tuar 03 июля 2018 | 19:04
Попытка украсть 40 млн. - и просто уволены? За сколько ж надо сесть с конфискацией, за весь бюджет РФ???