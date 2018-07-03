Московский выпускник впервые набрал 400 баллов по ЕГЭ
Он сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию, — уточнили в Рособрнадзоре. Какую школу он закончил, не уточняется.
По данным Рособрнадзора, в этом году стобалльников стало больше на 20% по сравнению с прошлым годом.
В пресс-службе ведомства добавили, что в 2013-м году уже был один выпускник, который набрал 400 баллов. Кстати, он сдавал те же предметы.
Комментарии2
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angrew 03 июля 2018 | 18:26
И фамилия его Рогозин?Или Патрушев?А может Фрадков?
fig_vvam 03 июля 2018 | 18:49
angrew: Московский впервые, а для Кавказа это рядовой результат.
таи очень уровень школьного образования высокий.
В Чечне 200 школьников сдали ЕГЭ с результатом свыше 90 баллов