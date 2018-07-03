Московский выпускник впервые набрал 400 баллов по ЕГЭ

Он сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию, — уточнили в Рособрнадзоре. Какую школу он закончил, не уточняется.

По данным Рособрнадзора, в этом году стобалльников стало больше на 20% по сравнению с прошлым годом.

В пресс-службе ведомства добавили, что в 2013-м году уже был один выпускник, который набрал 400 баллов. Кстати, он сдавал те же предметы.