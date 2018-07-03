Валентина Матвиенко во время рабочего визита в Забайкалье раскритиковала местные власти

Спикер Совета Федерации назвала край «захолустьем».

«По ту сторону границы Китай растет, развивается вширь и ввысь, а по нашу сторону как было, так и есть захолустье», — посетовала Валентина Матвиенко. Огорчило сенатора и состояние Читы – административного центра края. «Запущенность» и «неухоженность» города, по ее словам, проявляется во всем: «дороги плохие, газоны не пострижены — бурьяны по пояс, бордюры вообще исчезают». Особенно спикера Совфеда возмутила «раздолбанная площадь» перед местным театром и стоящий на ней «бордово-красный уродище-фонтан». Валентина Матвиенко сравнила обстановку в Чите с 90-ми и пристыдила городские власти. Именно они, с точки зрения сенатора, ответственны за плачевный облик города. Она отметила, что навести порядок в регионе старается только губернатор края Наталья Жданова, но ей «досталось тяжелое наследство» от предыдущего руководства.

Матвиенко также упрекнула за «бардак» с лесом местную полицию. По ее словам, необходимо жестко контролировать незаконную вырубку и пресекать поджоги, а также наладить лесопереработку – и вырученные средства можно направить на улучшение региона. Кроме того, сенатор выразила недовольство тем, что край при всех своих возможностях и огромной площади слишком медленно развивается.

Как отмечает «Интерфакс», Валентина Матвиенко во время рабочих визитов в регионы нередко критикует местные власти. В частности полгода назад она назвала «затрапезным» Южно-Сахалинск, административный центр Сахалинской области