Швеция открыла счет в матче со Швейцарией
Upd 18:24. Швеция открыла счет в матче со Швейцарией. На 66-й минуте гол забил Эмиль Форсберг.
В Санкт-Петербурге продолжается матч одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Швейцарии. Сейчас – середина второго тайма. Счет 0:0.
Сегодня в 21 час сыграют Колумбия-Англия.
Комментарии1
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glotov 03 июля 2018 | 18:45
Конец основного времени. Шведский автобус плотнее какого-либо другого.