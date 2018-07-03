Upd 18:24. Швеция открыла счет в матче со Швейцарией. На 66-й минуте гол забил Эмиль Форсберг.

В Санкт-Петербурге продолжается матч одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Швейцарии. Сейчас – середина второго тайма. Счет 0:0.

Сегодня в 21 час сыграют Колумбия-Англия.