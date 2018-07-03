Британская полиция: В покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию участвовали два человека
В покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию участвовали два человека, — пришла к выводу британская полиция после четырех месяцев расследования. Об этом сообщает газета «Сан». По данным собеседника издания, эти двое почти наверняка связаны с Россией – они покинули территорию Великобритании спустя 24 часа после совершения преступления. Предполагается, что они находятся в России.
Как утверждают источники, Скотланд-Ярд готов возбудить уголовное дело против подозреваемых. По утверждению британских властей, преступники использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок». В организации отравления обвинили Россию. Москва отрицает свою причастность.
Комментарии4
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putin2018 03 июля 2018 | 18:19
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Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал
midnightblues 03 июля 2018 | 18:20
Володь,зачем связываться с такими уж придурками
Надо закапывать
да и с прошлыми решать бы нужно
komandarm____68 03 июля 2018 | 18:23
"Почти наверняка связаны..." "готовы возбудить..." - уже полгода, как готовы))
Газета "Сан" - это как "Лондонский комсомолец"...
fresh_breeze 03 июля 2018 | 18:35
Свободу Юлии Скрипаль!