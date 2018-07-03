Суд Каира отклонил иск родственников россиян, погибших в результате катастрофы самолета Кагалым-Авиа в 2015 году
Суд Каира отклонил первый иск родственников россиян, погибших в результате катастрофы самолета Кагалым-Авиа осенью 2015 года. Ответчиками были власти в лице премьер-министра Египта и нескольких членов правительства, — пишет газета «Коммерсантъ». Подробнее об этой публикации – Инесса Землер
Решение уже обжаловано в апелляционном суде Каира.
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