Суд Каира отклонил иск родственников россиян, погибших в результате катастрофы самолета Кагалым-Авиа в 2015 году

Суд Каира отклонил первый иск родственников россиян, погибших в результате катастрофы самолета Кагалым-Авиа осенью 2015 года. Ответчиками были власти в лице премьер-министра Египта и нескольких членов правительства, — пишет газета «Коммерсантъ». Подробнее об этой публикации – Инесса Землер

Решение уже обжаловано в апелляционном суде Каира.