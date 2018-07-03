В Петербурге суд приговорил к штрафу экс-сотрудника полиции, на глазах которого коллега до смерти избил задержанного

В Петербурге суд приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей бывшего сотрудника полиции, на глазах которого коллега до смерти избил задержанного.

Бывший полицейский Артем Блыжков признал свою вину, и дело рассмотрели без проведения разбирательства. Как сообщает петербургский городской суд, трагедия произошла в конце лета прошлого года. Оперативный наряд Приморского района задержал прохожего и доставил его в 34 отдел полиции. Уже там коллега Блыжкова, инспектор Анфилатов, стал избивать задержанного. Он нанес ему не менее одного удара коленом в грудь и живот.

Пострадавший впоследствии скончался. По версии следствия, Артем Блыжков, как старший наряда, должен был контролировать действия подчиненных. Но он не остановил напарника и не доложил руководству о происшествии. Более того, он попытался скрыть доказательства преступления из цитата «чувства солидарности и дружеских побуждений”КЦ. То, что у Блыжкова есть малолетний ребенок, а также то, что он раскаялся и активно сотрудничал со следствием, суд признал смягчающими обстоятельствами и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей.

Инспектора Анфилатова обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека, и превышении должностных полномочий. Суд над ним начнется завтра.