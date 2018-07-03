В Петербурге суд приговорил к штрафу экс-сотрудника полиции, на глазах которого коллега до смерти избил задержанного
В Петербурге суд приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей бывшего сотрудника полиции, на глазах которого коллега до смерти избил задержанного.
Бывший полицейский Артем Блыжков признал свою вину, и дело рассмотрели без проведения разбирательства. Как сообщает петербургский городской суд, трагедия произошла в конце лета прошлого года. Оперативный наряд Приморского района задержал прохожего и доставил его в 34 отдел полиции. Уже там коллега Блыжкова, инспектор Анфилатов, стал избивать задержанного. Он нанес ему не менее одного удара коленом в грудь и живот.
Пострадавший впоследствии скончался. По версии следствия, Артем Блыжков, как старший наряда, должен был контролировать действия подчиненных. Но он не остановил напарника и не доложил руководству о происшествии. Более того, он попытался скрыть доказательства преступления из цитата «чувства солидарности и дружеских побуждений”КЦ. То, что у Блыжкова есть малолетний ребенок, а также то, что он раскаялся и активно сотрудничал со следствием, суд признал смягчающими обстоятельствами и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей.
Инспектора Анфилатова обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека, и превышении должностных полномочий. Суд над ним начнется завтра.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vilingrad 03 июля 2018 | 18:25
Наша полиция нас бережет. Оле оле оле бееееее...
nikolas123 03 июля 2018 | 18:33
На 100 тыщь оштрафуют ?
bradis 03 июля 2018 | 18:37
Непонятно, почему разные дела. Разве это не соучастие в пределах одного дела?
jetsam 03 июля 2018 | 18:39
@ он раскаялся и активно сотрудничал со следствием, суд признал смягчающими обстоятельствами и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей.@
т.е. если я теперь замочу мента и активно раскаюсь - уплачу 50 тыр и все - я свободен?
здорово! за двух 100тыр или скидка за мелкий опт будет (75тыр)?
vezdehod 03 июля 2018 | 18:44
В Петербурге суд приговорил к штрафу экс-сотрудника полиции, на глазах которого коллега до смерти избил задержанного
========================================================================================
Но...Получил за это квартиру.
ed10075 03 июля 2018 | 18:43
"Он нанес ему не менее одного удара коленом в грудь и живот"
___________________________________
Б-ядская ментовская формулировка из обвинительного заключения.
Нормальный человек так словоблудничать не умеет. Ну как можно ударить в груд и в живот не менее ОДНОГО раза?!
Ну конечно, не менее двух раз, - в грудь и в живот. Потому, что наверняка обнаружены травмы у потерпевшего и в области живота и в области груди.