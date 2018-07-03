Павлов: Адвокатов бывшего топ-менеджера Интер РАО Цуркан не пропускают в СИЗО Лефортово для встречи с подзащитной
Адвокатов бывшего топ-менеджера Интер РАО Карины Цуркан не пропускают в СИЗО Лефортово для встречи с подзащитной – об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Иван Павлов.
По его словам, защита намерена задействовать весь арсенал имеющихся средств — это жалобы, уведомления и попытки пройти к следователю.
В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Она была задержана 15-го июня.
Комментарии3
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vilingrad 03 июля 2018 | 18:23
Россия- страна победившей чекистской демократии. Расскажите про Цуркан делегации американских конгрессменов:)
vladimir1967 03 июля 2018 | 18:39
Это еще одно доказательство липовости дела. Шьют по лекалам 37 года.
aleksei123m 03 июля 2018 | 18:51
Значит, кроят очередное "шпионское" дело.
Проверили бы вы, ребята, сразу путина. С теми ли он встречается.