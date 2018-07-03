Павлов: Адвокатов бывшего топ-менеджера Интер РАО Цуркан не пропускают в СИЗО Лефортово для встречи с подзащитной

Адвокатов бывшего топ-менеджера Интер РАО Карины Цуркан не пропускают в СИЗО Лефортово для встречи с подзащитной – об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Иван Павлов.

По его словам, защита намерена задействовать весь арсенал имеющихся средств — это жалобы, уведомления и попытки пройти к следователю.

В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Она была задержана 15-го июня.