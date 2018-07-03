Операторы связи не могут исполнить требования «закона Яровой» о хранении записи разговоров и сообщений абонентов
У них нет сертифицированного оборудования, — об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Россвязь.
Производить такое оборудование могут лишь семь компаний, а право тестировать его есть только у одной, которая при этом не может выдавать сертификаты. Минкомсвязи уже предупредило об ответственности за использование несертифицированных устройств.
«Закон Яровой» неисполним, об этом давно предупреждали эксперты, — сказал в эфире «Эха Москвы» исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.
Положения «Закона Яровой» о хранении записей телефонных разговоров и переписки вступили в силу с 1-го июля.
Комментарии4
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alexey65 03 июля 2018 | 18:20
Самое смешное, что отсутствие сертифицированного оборудования в природе вовсе не помешает контролирующим органам оштрафовать операторов.
mamiluk 03 июля 2018 | 18:21
Не надо исполнять этот гнусный приказ...все равно всех не пересажают!...Саботировать нахрен!
bradis 03 июля 2018 | 18:42
А слабо сотовым операторам приостановить выполнение услуг как невыполнимых в рамках действующего законодательства? Вы только представьте...
Или другой вариант: все звонки по РФ перенаправлять непосредственно к Яровой.
ramun 03 июля 2018 | 18:56
Как это в стране,православных сталинистов что то может быть невозможным?