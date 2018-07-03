Операторы связи не могут исполнить требования «закона Яровой» о хранении записи разговоров и сообщений абонентов

У них нет сертифицированного оборудования, — об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Россвязь.

Производить такое оборудование могут лишь семь компаний, а право тестировать его есть только у одной, которая при этом не может выдавать сертификаты. Минкомсвязи уже предупредило об ответственности за использование несертифицированных устройств.

«Закон Яровой» неисполним, об этом давно предупреждали эксперты, — сказал в эфире «Эха Москвы» исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

Положения «Закона Яровой» о хранении записей телефонных разговоров и переписки вступили в силу с 1-го июля.