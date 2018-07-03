Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки к законопроекту о СМИ, признанных иноагентами

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки к законопроекту о СМИ, признанных иностранными агентами. Этот статус теперь может получить не только издание, но и сотрудничающий с ним журналист.

Согласно проекту иностранным агентом может стать структура или журналист, распространяющие материалы издания с аналогичным статусом или получающие от него деньги за свою работу. На них предлагается распространить действие закона о некоммерческих организациях. Это означает, что журналисту, признанному иностранным агентом, придется маркировать свои материалы, проводить ежегодный аудит и раз в полгода сдавать отчет о своей деятельности. Нововведения были предложены главой комитета по информационной политике Леонидом Левиным и вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

При этом из проекта поправок исчезло требование о маркировке репостов информации СМИ-агентов. Также была исключена возможность без суда блокировать любые сайты, нарушающие закон. Вместе с тем полномочия включать в реестр иностранных агентов те или иные издания и журналистов предлагается передать от Минюста к Генпрокуратуре. Она должна будет согласовывать свои действия с МИДом. Вести же реестр все равно продолжит Минюст. Один из авторов поправок Петр Толстой уверяет, что документ будет применяться только в ответ на недружественные действия в отношении российских журналистов за рубежом. В скором времени поправки должны быть рассмотрены во втором чтении. Первое состоялось в январе этого года.

Закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, был принят в декабре прошлого года. Он стал ответом на действия Вашингтона, который признал иностранным агентом американский филиал телеканала RT. В России такой статус получили «Голос Америки» и ряд проектов «Радио Свобода».