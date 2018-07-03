Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки к законопроекту о СМИ, признанных иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки к законопроекту о СМИ, признанных иностранными агентами. Этот статус теперь может получить не только издание, но и сотрудничающий с ним журналист.
Согласно проекту иностранным агентом может стать структура или журналист, распространяющие материалы издания с аналогичным статусом или получающие от него деньги за свою работу. На них предлагается распространить действие закона о некоммерческих организациях. Это означает, что журналисту, признанному иностранным агентом, придется маркировать свои материалы, проводить ежегодный аудит и раз в полгода сдавать отчет о своей деятельности. Нововведения были предложены главой комитета по информационной политике Леонидом Левиным и вице-спикером Госдумы Петром Толстым.
При этом из проекта поправок исчезло требование о маркировке репостов информации СМИ-агентов. Также была исключена возможность без суда блокировать любые сайты, нарушающие закон. Вместе с тем полномочия включать в реестр иностранных агентов те или иные издания и журналистов предлагается передать от Минюста к Генпрокуратуре. Она должна будет согласовывать свои действия с МИДом. Вести же реестр все равно продолжит Минюст. Один из авторов поправок Петр Толстой уверяет, что документ будет применяться только в ответ на недружественные действия в отношении российских журналистов за рубежом. В скором времени поправки должны быть рассмотрены во втором чтении. Первое состоялось в январе этого года.
Закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, был принят в декабре прошлого года. Он стал ответом на действия Вашингтона, который признал иностранным агентом американский филиал телеканала RT. В России такой статус получили «Голос Америки» и ряд проектов «Радио Свобода».
Комментарии4
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blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 18:16
Ура поправкам!
Очень нужные, правильные и умные поправки. Реально поддерживаем!
korikov 03 июля 2018 | 18:22
Тот самый редкий случай когда статья на Эхо Москвы написана без элементов пропаганды, просто как есть.
socialism 03 июля 2018 | 18:32
Если ЭХО Москвы не эхо нашей столицы, а явно эхо Брюсселя, Лондона, Парижа и Вашингтона, то нужно ли назвать это радио иностранным агентом, а так же его журналистов, кроме Осина? По-моему, так было бы справедливо. Что есть, то есть.
bradis 03 июля 2018 | 18:44
Леонидом Левиным и Петром Толстым? Знают кошки, чье мясо едят, вот и трясутся, страхуются от критики.