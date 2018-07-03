Накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки, в  Россию приехала делегация американских конгрессменов

Накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, в Россию приехала делегация американских конгрессменов. Об этом сегодня пишут зарубежные СМИ.

Издание Star tribune цитирует главу американской делегации, республиканца Ричарда Шелби, который после встречи с министром Сергеем Лавровым сказал, что он надеется, что предстоящий саммит может стать «началом нового дня» в российско-американских отношениях. Сенатор отметил, что мир станет благополучнее, если нынешней напряженности в контактах между Россией и США станет меньше. Издание приводит слова представителя администрации российского президента о возможной встрече Трампа и Путина – без помощников, один на один – еще до официального начала саммита 16 июля. Ассошиейтед пресс накануне рассказывало о визите делегации Конгресса в Санкт-Петербург, отмечая при этом, что отношения между двумя странами достигли в последнее время своей самой низкой отметки из-за санкций и несогласия по ряду ключевых вопросов, в том числе по Сирии и Украине.

Издание Baltic times одновременно с этим напоминает, что другой состав делегации Конгресса, в преддверии саммита стран НАТО, посетил сегодня столицу Латвии, Ригу, где разговор, в частности, шел о взаимной безопасности и об укреплении трансатлантических связей между США и Евросоюзом.

Как отмечают зарубежные информагентства, делегация рассчитывала на встречу с российским президентом, однако, судя по сообщениям кремлевской пресс-службы, такой встречи в рабочем графике нет.