Накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки, в Россию приехала делегация американских конгрессменов
Накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, в Россию приехала делегация американских конгрессменов. Об этом сегодня пишут зарубежные СМИ.
Издание Star tribune цитирует главу американской делегации, республиканца Ричарда Шелби, который после встречи с министром Сергеем Лавровым сказал, что он надеется, что предстоящий саммит может стать «началом нового дня» в российско-американских отношениях. Сенатор отметил, что мир станет благополучнее, если нынешней напряженности в контактах между Россией и США станет меньше. Издание приводит слова представителя администрации российского президента о возможной встрече Трампа и Путина – без помощников, один на один – еще до официального начала саммита 16 июля. Ассошиейтед пресс накануне рассказывало о визите делегации Конгресса в Санкт-Петербург, отмечая при этом, что отношения между двумя странами достигли в последнее время своей самой низкой отметки из-за санкций и несогласия по ряду ключевых вопросов, в том числе по Сирии и Украине.
Издание Baltic times одновременно с этим напоминает, что другой состав делегации Конгресса, в преддверии саммита стран НАТО, посетил сегодня столицу Латвии, Ригу, где разговор, в частности, шел о взаимной безопасности и об укреплении трансатлантических связей между США и Евросоюзом.
Как отмечают зарубежные информагентства, делегация рассчитывала на встречу с российским президентом, однако, судя по сообщениям кремлевской пресс-службы, такой встречи в рабочем графике нет.
Комментарии6
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oneoretwo 03 июля 2018 | 18:14
...что, без заложников обмылок не соглашается ехать ?
drgonish 03 июля 2018 | 18:43
Албанец, ты хоть смысл писаного по-русски можешь понимать, или уже нет?
socialism 03 июля 2018 | 18:27
Нормальные мирные отношения России и США это замечательно. Только пусть не рассчитывают, что наша страна откажется от Крыма и предаст выбор русских крымчан. Этот вопрос закрыт навсегда.
drgonish 03 июля 2018 | 18:40
Пусть конгрессмены едут зудеть против своего презика сразу в Хельсинки.
vezdehod 03 июля 2018 | 18:42
Надеюсь что поездку и банкет за счёт принимающей страны - иначе какой смысл смотреть на эти думвкие Рожи.
andre_klimov 03 июля 2018 | 18:54
vezdehod:
Пока Россия считает себя "пупом земли" - делегации Конгресса одновременно направлены сразу в несколько мест.
В Израиле сегодня была двупартийная делегация конгрессменов во главе с Тедом Дойчем. Аналогичная делегация сейчас пребывает в Иордании.
Подозреваю, что вопросы везде были одни и те же, как и в израильском визите - иранское присутствие в Сирии и прочая борьба с терроризмом. Судя по всему - идёт последняя дошлифовка планов и распределение ролей.
Так что данный визит не связан с саммитом НАТО и последующей встречей Трампа с Путиным для предьявления последнему коллективной воли остальных. Ну, разве что, как сказал один из конгрессменов "мы хотим лично убедиться в позиции стран и соответствии деклараций реальным действиям".