Один из заявителей: Профсоюзы подали заявку на проведение шествия и митинга против повышения пенсионного возраста
Профсоюзы подали заявку на проведение шествия и митинга в Москве против повышения пенсионного возраста, — рассказал «Эху Москвы» один из заявителей, Илья Свиридов.
Первое чтение законопроекта о пенсионной реформе состоится в думе на следующий день, 19 июля.
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henry52 03 июля 2018 | 18:13
Профсоюзы -- в цугцванге...