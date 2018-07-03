Один из заявителей: Профсоюзы подали заявку на проведение шествия и митинга против повышения пенсионного возраста

Профсоюзы подали заявку на проведение шествия и митинга в Москве против повышения пенсионного возраста, — рассказал «Эху Москвы» один из заявителей, Илья Свиридов.

Первое чтение законопроекта о пенсионной реформе состоится в думе на следующий день, 19 июля.