Определился круг кандидатов на участие в борьбе за пост мэра Москвы
Мосгоризбирком завершил прием документов для регистрации в качестве кандидатов. «Муниципальный фильтр», судя по всему, смогли пройти пять претендентов.
Помимо необходимого пакета документов, нужно было представить подписи муниципальных депутатов. Это тот самый «фильтр» — 110 автографов от депутатов из 110 районов. Для тех, кто не был выдвинут от партий, требовались еще и подписи жителей столицы. Удалось это сделать не всем, хотя о планах вступить в борьбу заявляли более трех десятков претендентов. Некоторые ограничились лишь декларацией, а собирать подписи не стали.
Журналист Антон Красовский сообщил, что у него только две трети из необходимых подписей за выдвижение от москвичей. Это 21 тысяча. Представители парламентских партий –кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, представитель КПРФ Вадим Кумин и выдвиженец от либерал-демократов Михаил Дегтярев документы сдали, заверив «Мосгоризбирком» и общественность, что муниципальный фильтр пройден ими с запасом. В случае регистрации их фамилии будут соседствовать в бюллетене с именем идущего на новый срок действующего мэра Сергея Собянина. Тот идет самовыдвиженцем, документы предоставил первым, загодя. Для многих «темной лошадкой» стал представитель «Союза горожан» и экс-владелец строительной компании СУ-155 Михаил Балакин. Он тоже заявил о преодолении фильтра и сдал документы для регистрации. Как кандидату от партии «Союз горожан», сбор подписей 36 тысяч москвичей ему не потребовался.
Эту фигуру, кстати, связывают с бывшим мэром столицы Лужковым. А вот Никита Джигурда, который ранее заявлял о намерении принять участие в выборах мэра устроил в столичном избиркоме целое шоу с оркестром шотландской народной музыки и исполнителями в килтах. Артист сказал что у него «миллионы подписей». Ильи Яшина, Сергея Митрохина или другого кандидата от «Яблока» среди претендентов точно не будет. У избиркома есть 10 дней, чтобы принять решение о регистрации каждого из кандидатов. Выборы мэра города пройдут 9 сентября.
Председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков тоже сдал в столичный избирком имеющиеся у него подписи муниципальных депутатов. Их, однако, для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы может оказаться недостаточно.
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков также признал, что не проходит муниципальный фильтр. Однако он сдал в избирательную комиссию имеющиеся у него подписи муниципальных депутатов.
Гудков отметил, что эти выборы нелигитимны, поскольку в них не будет настоящей конкуренции.
На этих выборах властям куокуренты просто не нужны. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов.
По его мнению, Сергею Собянину не очень интересна избирательная кампания, как и все, что не связано с управленческими задачами.
Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 9-го сентября.
Комментарии16
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kryimsdiiick 03 июля 2018 | 18:06
Выборы обещают быть жаркими
midnightblues 03 июля 2018 | 18:10
kryimsdiiick: эти-неее
Но в будущей России я при поддержке ФСБ выиграю
gordy 03 июля 2018 | 18:14
"«Муниципальный фильтр», судя по всему, смогли пройти пять претендентов."
Все свои?
zolingen 03 июля 2018 | 18:38
gordy: все их)
vezdehod 03 июля 2018 | 18:39
"Достойные все лица" - пробу ставить некуда.
a_aleksandrov01_32 03 июля 2018 | 18:51
==gordy: Все свои? ==
++
Все не твои.
Или ещё есть выраженьица...
- Вас тут не стояло.
- Твой номер - шеШнадцатый.
Ну, и заключительное. Всеобъемлющее:
- Бог подаст, болезный...
midnightblues 03 июля 2018 | 18:08
Попрыгайте-щлемазлы
Когда мером буду я-вы будете чистить ботинки
ipetrov 03 июля 2018 | 18:13
"На этих выборах властям конкуренты просто не нужны".
Кто бы сомневался. Выборы мэра Москвы - очередная спецоперация кремлевского
подполковника КГБ.
henry52 03 июля 2018 | 18:17
Прям как в песне: "Выборы, выборы -- кандидаты п....
sparky 03 июля 2018 | 18:53
henry52: Один солист (поющий под фанеру) и четверо на подпевках.
oneoretwo 03 июля 2018 | 18:22
...show is going on...
sparky 03 июля 2018 | 18:58
oneoretwo: Все шоу только в том, что Джигурда сплясал с шотландцами. А теперь зрители могут расходиться и требовать возврата стоимости билетов :))
rodnic 03 июля 2018 | 18:29
А это так сложно – просто озвучить фамилии тех самых пяти кандидатов, которые "судя по всему, преодолели т.н. муниципальный фильтр"? "Огласите весь список, пжалуста..."
zolingen 03 июля 2018 | 18:36
rodnic: оно надо ? Могу назвать победителя сразу)
shlevet 03 июля 2018 | 18:44
Похоже, что все свои усилия Гудков потратил на название своей партии
aleksei123m 03 июля 2018 | 18:47
Значит опять имитация.
Была страна победившего социализма, слава Богу развалилась, теперь страна всеобщей имитации. (демократии, выборов, всеобщей любви к лидеру, как и имитация самого лидера и т. д..)
Интересно, чем эта страна закончит?