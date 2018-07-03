Определился круг кандидатов на участие в борьбе за пост мэра Москвы

Мосгоризбирком завершил прием документов для регистрации в качестве кандидатов. «Муниципальный фильтр», судя по всему, смогли пройти пять претендентов.

Помимо необходимого пакета документов, нужно было представить подписи муниципальных депутатов. Это тот самый «фильтр» — 110 автографов от депутатов из 110 районов. Для тех, кто не был выдвинут от партий, требовались еще и подписи жителей столицы. Удалось это сделать не всем, хотя о планах вступить в борьбу заявляли более трех десятков претендентов. Некоторые ограничились лишь декларацией, а собирать подписи не стали.

Журналист Антон Красовский сообщил, что у него только две трети из необходимых подписей за выдвижение от москвичей. Это 21 тысяча. Представители парламентских партий –кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, представитель КПРФ Вадим Кумин и выдвиженец от либерал-демократов Михаил Дегтярев документы сдали, заверив «Мосгоризбирком» и общественность, что муниципальный фильтр пройден ими с запасом. В случае регистрации их фамилии будут соседствовать в бюллетене с именем идущего на новый срок действующего мэра Сергея Собянина. Тот идет самовыдвиженцем, документы предоставил первым, загодя. Для многих «темной лошадкой» стал представитель «Союза горожан» и экс-владелец строительной компании СУ-155 Михаил Балакин. Он тоже заявил о преодолении фильтра и сдал документы для регистрации. Как кандидату от партии «Союз горожан», сбор подписей 36 тысяч москвичей ему не потребовался.

Эту фигуру, кстати, связывают с бывшим мэром столицы Лужковым. А вот Никита Джигурда, который ранее заявлял о намерении принять участие в выборах мэра устроил в столичном избиркоме целое шоу с оркестром шотландской народной музыки и исполнителями в килтах. Артист сказал что у него «миллионы подписей». Ильи Яшина, Сергея Митрохина или другого кандидата от «Яблока» среди претендентов точно не будет. У избиркома есть 10 дней, чтобы принять решение о регистрации каждого из кандидатов. Выборы мэра города пройдут 9 сентября.

Председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков тоже сдал в столичный избирком имеющиеся у него подписи муниципальных депутатов. Их, однако, для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы может оказаться недостаточно.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков также признал, что не проходит муниципальный фильтр. Однако он сдал в избирательную комиссию имеющиеся у него подписи муниципальных депутатов.

Гудков отметил, что эти выборы нелигитимны, поскольку в них не будет настоящей конкуренции.

На этих выборах властям куокуренты просто не нужны. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов.

По его мнению, Сергею Собянину не очень интересна избирательная кампания, как и все, что не связано с управленческими задачами.

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 9-го сентября.