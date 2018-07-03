Законопроект о повышении НДС с 18-ти до 20% принят в первом чтении
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Документ был внесен в Госдуму в середине июня.
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Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Документ был внесен в Госдуму в середине июня.
Комментарии27
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arye_11 03 июля 2018 | 17:37
Г-о-о-о-л!!!
Одно достижение России нагоняет другое и перегоняет третье.
evgolius7 03 июля 2018 | 17:41
arye_11:
– Значит, так. Повышаем дорогим россиянам: пенсионный возраст, НДС, цены на бензин, ОСАГО, коммунальные тарифы.
– А уровень жизни?
– Ну, это уже лишнее.
sokal123 03 июля 2018 | 17:42
arye_11: Нормально все довольны ,пусть хоть на 50%. ,зато выиграли у испанцев . Димон и стерх могут все.
odobryam_s 03 июля 2018 | 17:39
«– Ограбил… мужика?…
– Кто? я-то! Нет, мой друг, я не граблю; это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошадь его в своем лугу поймал – ну и ступай, голубчик, к мировому! Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется, – и Бог с ним! А скажет, что травить не дозволяется, – нечего делать! штраф пожалуйте! По закону я, голубчик, по закону!"
М.Е. Салтыков-Щедрин "Господа Головлевы"
ura_123 03 июля 2018 | 17:45
Ура товарищи,троекратное ура! 2% налога на добавленную стоимость потянет за собой повышение цен на всё и не факт что на 2%...
Ещё раз ура!
А там и повышения пенсионного возраста не за горами.
henry52 03 июля 2018 | 17:52
От жеж, проклятые пиндосы..
vilingrad 03 июля 2018 | 17:53
Когда в следующий раз ватнику перед выборами придет в башку мыслишка- другая,типа "От меня ничего не зависит", и "а кто если не он", может, вдруг пробьет- "лучше не он", "а может, и я что смогу"... как-то не верится, но вдруг....
kb2 03 июля 2018 | 18:05
vilingrad: Сомневаюсь. Вата будет радостно квакать что лучше повышение налогов и всего прочего, чем "оккупация войсками НАТО", "поголовная содомия" и какие там еще фобии сидят в ватных мозгах
plank1957 03 июля 2018 | 17:54
Зато обыграли Испанию. Говорят: надо радоваться, - только радость с изрядной толикой скепсиса, а если присовокупить еще и повышение пенсионного возраста, то и вовсе тоска берет.
srk2658lu 03 июля 2018 | 18:01
Мафия обнаглела.
Расеяне готовьтесь к выворачиванию кошельков.
Не забудьте про повышение ЖКХ.
kb2 03 июля 2018 | 18:02
Ну чего, 76%, выбрали "стабильность" получите!
compare 03 июля 2018 | 18:24
kb2: надо признать,что "стабильность",о которой так мечтал электорат,налицо: стабильно повышается все,кроме зарплаты....
tag188 03 июля 2018 | 18:03
Теперь надо срочно повышать пенсионный возраст, тогда все переключатся на эту тему, и сразу забудут про повышение НДС. А затем сразу повысить цену на водку, тогда все забудут про повышение пенсионного возраста. А потом волевым решением президента цены на водку понизить -- и сразу снова заоблачный рейтинг и толпы холопов со слезами благодарности на лицах.
babai007 03 июля 2018 | 18:05
20% это повышение цен,но мало кто из лебероидов помним что было 28%,и не учитывают что на социальные товары и услуги действует пониженная ставка 10%
galina6837 03 июля 2018 | 18:17
babai007: на социальные товары и услуги действует пониженная ставка 10%
Это налог конечной цены товара на кассе. Но в процессе его производства используется сырьё, железо, электроэнергия, бензин и др. фигня, с которых берётся все 18%. И это завышает конечную стоимость "социального товара"
tag188 03 июля 2018 | 18:21
babai007: но мало кто из лебероидов помним что было 28%
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Во первых в таком размере он был всего лишь год с 1992 по 1993, а во вторых тогда его можно было назначать хоть в 15о%. Его все равно никто не платил, товарные потоки никак и никем не контролировались. Платили его тогда в основном предприятия и только с того денежного оборота, который сами и декларировали. А в эпоху бартера он был небольшой.
Так что, смени методичку. Тема не изучена.
polikarpich 03 июля 2018 | 18:23
babai007: Да, да, да! А ведь могли бы и просто расстрелять. Неблагодарные мы все...
:-)
compare 03 июля 2018 | 18:26
babai007: а еще меньше,кто "помнит",что было крепостное право! вы представляете? у вас аргументация,смешнее,чем у детей в детсаду: а коле можно,а мне нельзя? не позорьтесь,"защитник-мазохист"...
ura_123 03 июля 2018 | 18:56
babai007: Вот бы портяноиды напомнили,когда именно были 28% НДС,вместо 18% .
oneoretwo 03 июля 2018 | 18:07
...мдя...дорогой ты наш чемпионат...
("кризис нас не коснется" - не наврал, как обычно - ИХ, действительно, не коснется)
chapter_2 03 июля 2018 | 18:07
Закон о повышении НДС с 18-ти до 20% ещё сильней заморозит экономику - государство на путинские хотелки будет отбирать у бизнеса и граждан по 600 млрд. рублей ежегодно.
eduard53 03 июля 2018 | 18:17
Признаться, не припомню кремлядской мерзости, к-ую дружно не поддержали бы
эти анти-нардепы ...
polikarpich 03 июля 2018 | 18:19
Истинным врагам народа под маской "патриотов" - радоваться и потирать потные ручонки.
Продолжайте писать всякую пакость в поддержку своих "паханов" и "корешей".
sborisych 03 июля 2018 | 18:20
Тихой сапой, скоренько, пока одурманенная Рассея орёт в телевизор- "го-о-л"... Отрезвеют- уфуеют, если остатки мозга до того не выорут...
compare 03 июля 2018 | 18:22
пока одни горланят "ра-си-я"!,другие,под шумок,готовят злую и наклонную реальность,смазывая маслом эту наклонную,чтобы никто не смог "зацепиться" и отстать от "массы",при ее движении по этой "плоскости"...
arkady1956 03 июля 2018 | 18:32
Вот зачем об этом сообщать?Тоже мне новости....это было понятно по умолчанию.Правильнее было бы так..правительство решило поднять НДС с 18% до 20%...что и было сделано.Про то что эти законопроекты были в Думе и она о них Думала,можно умолчать,она Дума всегда думает "Так как надо"....их депутатов Думы вроде бы народ избирает...вот она и благодарит народ за это...то бишь:..поднимает налоги и акцизы,тарифы ЖКХ,и пенсионный возраст поднимет не моргнув...в общем старается,все для народа любимого,все для него....
nikolaitschi 03 июля 2018 | 18:33
НДС округлили, чтобы легче было считать в уме. По просьбам, так сказать.