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17:34, 03 июля 2018

Законопроект о повышении НДС с 18-ти до 20% принят в первом чтении

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Документ был внесен в Госдуму в середине июня.

Комментарии

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arye_11 03 июля 2018 | 17:37

Г-о-о-о-л!!!
Одно достижение России нагоняет другое и перегоняет третье.

evgolius7 03 июля 2018 | 17:41

arye_11:
– Значит, так. Повышаем дорогим россиянам: пенсионный возраст, НДС, цены на бензин, ОСАГО, коммунальные тарифы.
– А уровень жизни?
– Ну, это уже лишнее.

sokal123 03 июля 2018 | 17:42

arye_11: Нормально все довольны ,пусть хоть на 50%. ,зато выиграли у испанцев . Димон и стерх могут все.

odobryam_s 03 июля 2018 | 17:39

«– Ограбил… мужика?…
– Кто? я-то! Нет, мой друг, я не граблю; это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошадь его в своем лугу поймал – ну и ступай, голубчик, к мировому! Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется, – и Бог с ним! А скажет, что травить не дозволяется, – нечего делать! штраф пожалуйте! По закону я, голубчик, по закону!"

М.Е. Салтыков-Щедрин "Господа Головлевы"

ura_123 03 июля 2018 | 17:45

Ура товарищи,троекратное ура! 2% налога на добавленную стоимость потянет за собой повышение цен на всё и не факт что на 2%...
Ещё раз ура!
А там и повышения пенсионного возраста не за горами.

henry52 03 июля 2018 | 17:52

От жеж, проклятые пиндосы..

vilingrad 03 июля 2018 | 17:53

Когда в следующий раз ватнику перед выборами придет в башку мыслишка- другая,типа "От меня ничего не зависит", и "а кто если не он", может, вдруг пробьет- "лучше не он", "а может, и я что смогу"... как-то не верится, но вдруг....

kb2 03 июля 2018 | 18:05

vilingrad: Сомневаюсь. Вата будет радостно квакать что лучше повышение налогов и всего прочего, чем "оккупация войсками НАТО", "поголовная содомия" и какие там еще фобии сидят в ватных мозгах

plank1957 03 июля 2018 | 17:54

Зато обыграли Испанию. Говорят: надо радоваться, - только радость с изрядной толикой скепсиса, а если присовокупить еще и повышение пенсионного возраста, то и вовсе тоска берет.

srk2658lu 03 июля 2018 | 18:01

Мафия обнаглела.
Расеяне готовьтесь к выворачиванию кошельков.
Не забудьте про повышение ЖКХ.

kb2 03 июля 2018 | 18:02

Ну чего, 76%, выбрали "стабильность" получите!

compare 03 июля 2018 | 18:24

kb2: надо признать,что "стабильность",о которой так мечтал электорат,налицо: стабильно повышается все,кроме зарплаты....

tag188 03 июля 2018 | 18:03

Теперь надо срочно повышать пенсионный возраст, тогда все переключатся на эту тему, и сразу забудут про повышение НДС. А затем сразу повысить цену на водку, тогда все забудут про повышение пенсионного возраста. А потом волевым решением президента цены на водку понизить -- и сразу снова заоблачный рейтинг и толпы холопов со слезами благодарности на лицах.

babai007 03 июля 2018 | 18:05

20% это повышение цен,но мало кто из лебероидов помним что было 28%,и не учитывают что на социальные товары и услуги действует пониженная ставка 10%

galina6837 03 июля 2018 | 18:17

babai007: на социальные товары и услуги действует пониженная ставка 10%

Это налог конечной цены товара на кассе. Но в процессе его производства используется сырьё, железо, электроэнергия, бензин и др. фигня, с которых берётся все 18%. И это завышает конечную стоимость "социального товара"

tag188 03 июля 2018 | 18:21

babai007: но мало кто из лебероидов помним что было 28%
====================
Во первых в таком размере он был всего лишь год с 1992 по 1993, а во вторых тогда его можно было назначать хоть в 15о%. Его все равно никто не платил, товарные потоки никак и никем не контролировались. Платили его тогда в основном предприятия и только с того денежного оборота, который сами и декларировали. А в эпоху бартера он был небольшой.
Так что, смени методичку. Тема не изучена.

polikarpich 03 июля 2018 | 18:23

babai007: Да, да, да! А ведь могли бы и просто расстрелять. Неблагодарные мы все...
:-)

compare 03 июля 2018 | 18:26

babai007: а еще меньше,кто "помнит",что было крепостное право! вы представляете? у вас аргументация,смешнее,чем у детей в детсаду: а коле можно,а мне нельзя? не позорьтесь,"защитник-мазохист"...

ura_123 03 июля 2018 | 18:56

babai007: Вот бы портяноиды напомнили,когда именно были 28% НДС,вместо 18% .

oneoretwo 03 июля 2018 | 18:07

...мдя...дорогой ты наш чемпионат...
("кризис нас не коснется" - не наврал, как обычно - ИХ, действительно, не коснется)

chapter_2 03 июля 2018 | 18:07

Закон о повышении НДС с 18-ти до 20% ещё сильней заморозит экономику - государство на путинские хотелки будет отбирать у бизнеса и граждан по 600 млрд. рублей ежегодно.

eduard53 03 июля 2018 | 18:17

Признаться, не припомню кремлядской мерзости, к-ую дружно не поддержали бы
эти анти-нардепы ...

polikarpich 03 июля 2018 | 18:19

Истинным врагам народа под маской "патриотов" - радоваться и потирать потные ручонки.
Продолжайте писать всякую пакость в поддержку своих "паханов" и "корешей".

sborisych 03 июля 2018 | 18:20

Тихой сапой, скоренько, пока одурманенная Рассея орёт в телевизор- "го-о-л"... Отрезвеют- уфуеют, если остатки мозга до того не выорут...

compare 03 июля 2018 | 18:22

пока одни горланят "ра-си-я"!,другие,под шумок,готовят злую и наклонную реальность,смазывая маслом эту наклонную,чтобы никто не смог "зацепиться" и отстать от "массы",при ее движении по этой "плоскости"...

arkady1956 03 июля 2018 | 18:32

Вот зачем об этом сообщать?Тоже мне новости....это было понятно по умолчанию.Правильнее было бы так..правительство решило поднять НДС с 18% до 20%...что и было сделано.Про то что эти законопроекты были в Думе и она о них Думала,можно умолчать,она Дума всегда думает "Так как надо"....их депутатов Думы вроде бы народ избирает...вот она и благодарит народ за это...то бишь:..поднимает налоги и акцизы,тарифы ЖКХ,и пенсионный возраст поднимет не моргнув...в общем старается,все для народа любимого,все для него....



nikolaitschi 03 июля 2018 | 18:33

НДС округлили, чтобы легче было считать в уме. По просьбам, так сказать.

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