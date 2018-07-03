Около 1200 клиентов туроператора DSBW-Tours не смогут по оплаченным путевкам уехать за границу
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. Сегодня туроператор объявил о приостановке деятельности. В руководстве компании сообщили, что у туристов, которые находятся за рубежом, есть обратные билеты, и они смогут вернуться домой.
Комментарии4
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sparky 03 июля 2018 | 17:53
Туристопад пошел?
proxozhij 03 июля 2018 | 17:58
Всем в Крым — по мосту в лаптях и с триколором.
riots 03 июля 2018 | 17:59
Вечерело.
В оккупированном Крыму жадно потирали руки.
vilingrad 03 июля 2018 | 17:59
Идите в суд! Можно в Басманный. Там помогут- без штанов оставят:)