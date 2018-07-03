Около 1200 клиентов туроператора DSBW-Tours не смогут по оплаченным путевкам уехать за границу

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. Сегодня туроператор объявил о приостановке деятельности. В руководстве компании сообщили, что у туристов, которые находятся за рубежом, есть обратные билеты, и они смогут вернуться домой.