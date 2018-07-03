Как сообщает агентство ТАСС, шведские болельщики перед началом встречи устроили шествие в поддержку своей команды. К ним присоединились фанаты из Финляндии. В желтых нарядах и шлемах викингов с песнями прошагали несколько тысяч человек. Впереди шли организаторы с баннером «Мы всегда рядом с командой – и во время побед, и во время поражений».

Тем временем шведское посольство в США к сегодняшнему матчу выпустило картинку-памятку для тех, кто путает Швецию и Швейцарию. В посольстве заявили: «Мы две разные страны» и подкрепили уведомление изображением, где приводятся отличительные особенности стран. На карте Швеции, в частности, изобразили медаль Нобелевской премии, викинга, однополую пару и знаменитые шведские фрикадельки. На карте Швейцарии – золотые слитки и мешки с деньгами, символизирующие банки, а также часы и сыры.